Toni Capuozzo torna in prime time su Retequattro con “Giganti – I protagonisti della storia“, il nuovo programma di approfondimento targato Videonews. Scopriamo le anticipazioni e il numero di puntate.

Giganti – I protagonisti della storia, quando inizia su Rete 4

Tutto pronto per il debutto di “Giganti- I protagonisti della storia“, il nuovo programma condotto da Toni Capuozzo al via da domenica 30 agosto 2026 in prima serata su Rete 4. Il programma è dedicato a grandi figure che hanno segnato la storia globale e culturale. Per l’occasione il giornalista, conduttore e scrittore è pronto ad approfondire le vite, le imprese e i retroscena di uomini e donne straordinari. Al centro di ogni puntata, in totale sono quattro, ci saranno quattro personaggi e figure storiche che hanno cambiato la storia, lasciando un segno nella memoria collettiva.

Nella prima puntata di domenica 30 agosto 2026 si parlerà di Papa Giovanni II, il Pontefice che ha trasformato il mondo con la sola forza delle parole e delle idee. Nato a Wadowice, in Polonia, Papa Giovanni II è stato uno dei Pontefici più amati di sempre; un uomo che ha conquistato il cuore di tutti. Un personaggio mistico per tanti per via del suo modo profondo di intendere la fede ma, al tempo stesso, un uomo concreto, critico nei confronti del comunismo e verso gli eccessi del capitalismo, oltre che straordinario comunicatore.

Giganti – I protagonisti della storia, anticipazioni della prima puntata del 30 agosto 2026

La prima puntata di “Giganti- I protagonisti della storia” in onda domenica 30 agosto 2026 in prima serata su Rete 4 si racconterà la figura di Papa Giovanni II anche grazie a contributi inediti tra cui segnaliamo: quello dell’arcivescovo emerito di Cracovia e già segretario particolare di Papa Wojtyla, il cardinale Stanisław Dziwisz. Non solo, spazio anche alle parole del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, dello storico e saggista Andrea Riccardi e del vaticanista Fabio Marchese Ragona.

Una serie di testimonianze inedite per riavvolgere il nastro della vita del primo Papa non italiano dopo oltre quattro secoli. Papa Wojtyla è stato un uomo amato dalla gente comune e rispettato dai capi di Stato e dai rappresentanti delle altre religioni. Un Papa unico capace di accorciare le distanze tra la chiesa e i fedeli, tra generazione e generazione.

L’appuntamento con “Giganti- I protagonisti della storia” è da domenica 30 agosto 2026 su Rete 4.