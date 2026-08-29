I fans del serial drammatico turco Far away lo sanno bene: tra Alya Smith e la suocera Sadakat Albora non corre certo buon sangue. La madre del defunto Boran non perde occasione per mettere i bastoni tra le ruote alla giovane donna, neppure se le sue mosse la costringono a stringere alleanze con persone tanto odiose come Mine Dogan. Ed è proprio questo ciò che accadrà nei prossimi episodi della serie turca, presto in onda su Canale 5. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Far away: cosa nascondeva Uğur Kilic?

La storyline prende il via da un evento tragico: la morte di Uğur Kilic ha infatti lasciato molte domande senza risposta. Con il passare dei giorni Mine inizia a chiedersi cosa nascondesse il cardiologo, che sosteneva di avere una informazione cruciale su Sadakat e sul defunto Boran Albora.

La curiosità prende il sopravvento nella giovane donna, che inizia a ipotizzare che il cardiologo possa aver conservato i documenti compromettenti in suo possesso negli schedari dell’ospedale. Per questo – visto che Mine è in possesso di una chiave che Uğur le ha dato prima di morire – decide di provare ad aprire tutti i cassetti chiusi dell’ospedale.

La sua ricerca la porta anche a “esplorare” i cassetti posti più in alto, incurante dei pericolo che corre data la sua gravidanza, fino a quando – colta da malore – la giovane cade al suolo da un’altezza notevole. Un forte dolore al ventre la costringe a rivolgersi subito al suo ginecologo di fiducia, che la rassicura sulle condizioni del bambino che porta in grembo e le raccomanda il massimo riposo.

Sadakat scopre che Mine aspetta un figlio da Cihan nelle prossime puntate Far away

Dogan non intende rinunciare al suo lavoro, che le permette di osservare da vicino le mosse della sua rivale Alya e, al tempo stesso, di proseguire nelle ricerche dei documenti lasciati da Uğur. E così, nonostante le raccomandazioni del ginecologo, la giovane non abbandona il suo lavoro.

Mentre Mine è impegnata tra le corsie dell’ospedale, Sadakat passa la maggior parte del suo tempo nella struttura per assistere sua figlia Nare, che ha recentemente subito un trapianto di fegato. La donna non impiega molto tempo a capire che Mine è incinta, e nella sua mente si fa strada l’ipotesi che possa essere figlio di Cihan.

Non appena Mine conferma i suoi sospetti, Sadakat elabora un piano per potersi liberare di Alya. Il suo desiderio di estrometterla per sempre dalla sua famiglia aumenta, quando scopre che il figlio Boran è morto anche a causa di una rivelazione che la madre di lei – Fikriye – ha fatto al suo amante, Halis Koroğlu. La donna aveva infatti informato tempo prima l’uomo che la figlia si trovava in Canada.

Il figlio di Mine sarà il lasciapassare per l’accesso nella famiglia Albora? News Far away

Mine inizia a puntare sul fatto che Sadakat non sopporta Alya, e sogna una donna diversa al fianco di suo figlio Cihan. Quando la matriarca di casa Albora le raccomanda di prendersi cura del bimbo che porta in grembo e le rivela che – qualora si tratti di un maschio – è disposta a fare di tutto per convincere il figlio a sposarla, Mine inizia a intravedere in quella gravidanza il suo lasciapassare per entrare a far parte di una delle famiglie più potenti.

La giovane dottoressa e Sadakat si alleano per estromettere Alya dalla vita di Cihan, ma il lor piano proseguirà senza intoppi? Ben presto anche Nare sospetta che il figlio che porta in grembo Mine possa essere di Cihan e affronta il fratello. Lui nega, ma il sospetto inizia a farsi strada nella sua testa.

Per il momento gli spoiler turchi non rivelano altri dettagli su questa storyline, ma siamo sicuri che la vicenda ci riserverà molte sorprese: non dimentichiamo che anche il sesso del nascituro giocherà un ruolo fondamentale nelle trame future. Sadakat sogna un legittimo erede maschio di Cihan, e se invece fosse una bambina? Se anche voi siete curiosi di scoprire insieme a noi altri dettagli su questa avvincente trama, continuate a seguirci.