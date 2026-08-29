In arrivo cambio programmazione delle reti Mediaset: a partire dal 30 agosto Forbidden fruit torna a farci compagnia anche la domenica pomeriggio con nuovi episodi inediti. Il serial drammatico turco torna a occupare anche lo slot orario pomeridiano domenicale, con inevitabili ripercussioni anche nell’altra dizi turca “Be my sunshine”.

Forbidden fruit torna la domenica pomeriggio su Canale 5

Dopo una programmazione pensata per consentire ai tantissimi fans Forbidden fruit di godersi i giorni festivi di un periodo tipicamente dedicato alle vacanze senza perdere neppure un episodio della dizi turca, la serie tv torna a tenerci compagnia anche la domenica pomeriggio su Canale 5.

A partire dal 30 agosto, il serial torna a occupare lo slot orario domenicale dalle 14:30 alle 15:15. Saranno quindi di nuovo le vicende di Yildiz e Hasan Ali a prendere il timone subito dopo Beautiful, con due episodi in onda ogni domenica in daytime. Questo nuovo appuntamento andrà ad aggiungersi a quelli già previsti nel daytime feriale, regalando così ai tantissimi fans un evento extra.

Tensione alle stelle nei prossimi episodi Forbidden fruit

Il ritorno degli episodi nel pomeriggio festivo di Canale 5 coincide con un momento in cui le trame si fanno particolarmente tese. Yildiz e Cagatay sembrano faticare a trovare un buon equilibrio di coppia, e le continue interferenze di Asuman e Feride (peraltro spesso in guerra tra loro) non rende certo più facile creare l’armonia familiare.

Nelle puntate in onda domenica 30 agosto in particolare, assisteremo agli scontri tra le madri di Yildiz e Cagatay riguardo a una lavanderia. La coppia finirà per litigare e decideranno di lasciarsi, per poi riconciliarsi il giorno successivo.

Il ritorno di Forbidden fruit fa slittare Be my sunshine

Un altro appuntamento fisso domenicale è quello con Be my sunshine. La serie tv turca – che dopo essere stata resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity è sbarcata anche su Canale 5 – ci ha tenuto compagnia in questi afosi pomeriggi estivi con episodi in onda nei giorni festivi.

Con il ritorno di Forbidden fruit l’inizio di Be my sunshine subirà uno slittamento di orario, e non inizierà più alle 14:30 ma alle 15:15 circa.

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