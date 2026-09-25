Il BSMT torna a mettere in fila nuove storie e nuovi protagonisti. Lunedì 28 settembre prende il via la sesta stagione di Passa dal BSMT, il format ideato e condotto da Gianluca Gazzoli che, dalla sua nascita nell’aprile del 2022, è cresciuto fino a diventare una delle realtà più riconoscibili nel panorama italiano delle interviste e dei podcast.

Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli riparte con Tedua

Si parte con Tedua, ospite della prima puntata, per una conversazione che attraversa il suo percorso artistico e il rapporto con la propria generazione. Giovedì 1 ottobre arriverà invece Remo Ruffini, Presidente Esecutivo di Moncler, chiamato a ripercorrere i passaggi più significativi della sua carriera e a confrontarsi con Gazzoli su leadership, innovazione e trasformazioni del mondo contemporaneo.

La nuova stagione è stata presentata ieri, giovedì 24 settembre al nuovo Sky Campus di Milano, davanti a giornalisti, media, creator e rappresentanti dei brand. Un’occasione per fare il punto su un progetto che, stagione dopo stagione, ha ampliato il proprio pubblico senza cambiare l’impostazione alla base del format: conversazioni lunghe, informali e costruite intorno alla persona più che al personaggio.

«Dietro ogni puntata c’è un lavoro sartoriale, ma soprattutto c’è la fiducia del pubblico e c’è l’autenticità», ha spiegato Gazzoli durante la conferenza stampa di presentazione. «Chi viene da noi sa di trovare uno spazio d’ascolto autentico, dove contano la curiosità sincera e la voglia di raccontarsi senza filtri».

Le partnership

Con la sesta stagione del podcast si apre anche una nuova era a livello partnership con brand che hanno scelto l’immagine di Gianluca Gazzoli e il suo podcast per promuovere il loro marchio. Durante la conferenza stampa di presentazione sono state annunciate infatti le partnership con Kinder Bueno e Armani Beauty.

I numeri di un successo

I numeri raccontano la crescita del progetto. Dopo cinque stagioni e oltre 370 episodi, Passa dal BSMT dichiara oltre 2 milioni di ascolti mensili e 3 milioni di download su Spotify. Su YouTube le visualizzazioni mensili superano i 22 milioni, mentre il canale ha oltre 920 mila iscritti. A questi si aggiunge una community social che, considerando YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, sfiora complessivamente i 2,5 milioni di follower.

Gli ospiti del passato

Numeri costruiti attraverso un parterre molto vario. Negli studi del BSMT sono passati, tra gli altri, Charles Leclerc, Sofia Goggia, Mondo Duplantis e Julio Velasco, insieme ad artisti del mondo della musica come Jovanotti, Laura Pausini, Gianni Morandi, Damiano David, Tiziano Ferro e Ornella Vanoni. Non sono mancati volti della televisione e del giornalismo, da Alberto Angela a Fabio Fazio, Milena Gabanelli, Stefano Nazzi e Francesco Costa, oltre a protagonisti della cultura, della scienza e dell’imprenditoria come Alessandro Barbero, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, Luciano Floridi e Oscar Farinetti.

Il percorso è partito nel 2022 da uno scantinato ed è arrivato oggi a un progetto editoriale strutturato, capace di mettere nello stesso spazio mondi molto diversi tra loro. La nuova stagione riparte da qui, con l’obiettivo di continuare a portare davanti al microfono personaggi e storie lontani dalle consuete categorie.