Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 26 settembre al 2 ottobre? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 2 ottobre

Leocadia racconta a Martina e Adriano che l’investigatore ha finalmente trovato una pista che potrebbe portare a Catalina. Tuttavia, per ora non è in grado di fornire altri dettagli. Nel frattempo, Enora, Toño e Manuel proseguono con il lavoro sul nuovo motore, mentre Teresa decide di introdurre una disciplina più severa per la servitù, causando inevitabilmente qualche malumore.

Lope è ancora furioso con Santos e vuole che venga punito per avergli rubato le ricette e, soprattutto, per averne offeso l’onore. Cristobal prova a compensarlo almeno in parte, consegnandogli il denaro guadagnato dalla pubblicazione delle sue ricette. Nel frattempo, Manuel spiazza Lorenzo con una proposta del tutto inaspettata: il 25% della Promessa in cambio della rinuncia a sposare Angela. Il capitano resta molto sorpreso.

Rivelazioni e tensioni: news La Promessa (puntate 26 settembre – 2 ottobre)

Teresa affronta Petra, e la accusa di essere la causa delle tensioni che si stanno accumulando nella tenuta. Poi chiarisce la situazione anche con Maria e Vera. Nel frattempo Carlo si apre con Maria, raccontandole alcuni episodi dolorosi della sua infanzia, avvicinando ulteriormente i due.

Le condizioni di Enora peggiorano e lei si ammala. Toño si prende cura di lei, ma inizia a sospettare che la donna gli abbia sempre mentito. Nel frattempo, Adriano ringrazia Martina per tutto ciò che ha fatto. Petra, invece, svela una notizia destinata a sorprendere tutti: Lope ha ammesso pubblicamente di essere Madame Cocotte.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Leocadia desidera che Angela faccia gli esami dopo il matrimonio, ma De La Mata si oppone. Angela, ascoltando di nascosto la discussione, rimane profondamente ferita e scoppia in lacrime. Poco dopo, Alonso rientra dal viaggio senza essere riuscito a trovare prove contro Lorenzo. Al suo ritorno, però, viene a sapere anche dell’offerta fatta da Manuel al capitano de la Mata.

Il legame tra Maria e Carlo si fa sempre più forte, mentre Maria continua a tenere nascosta la sua gravidanza. Lei appare sempre più stanca e provata, ma cerca in tutti i modi di non far emergere il suo segreto. Nel frattempo Pía rimprovera Samuel per il suo atteggiamento.

Lope – acclamato come Madame Cocotte – riceve un incarico di rilievo: organizzare il banchetto di nozze. Tuttavia, mettere insieme l’evento non sarà affatto facile. Alla fine, Lope si ritrova nuamente a litigare con Santos e la discussione tra i due degenera fino a sfociare in una vera e propria rissa.