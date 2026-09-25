My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) prosegue il suo “viaggio” su Mediaset Infinity, con un episodio reso disponibile ogni giorno dalla mezzanotte sulla piattaforma gratuita per la visione ondemand. Cosa accadrà nella nona settimana di programmazione? La storyline centrale vedrà Enise dubbiosa, ma anche Aylin costretta a fare i conti con grossi problemi di salute. Nel frattempo Suna e Sevket litigheranno, e lui la caccerà di casa. Scopriamo insieme cosa ci attende negli episodi in onda dal 28 settembre al 2 ottobre.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi al 2 ottobre su Mediaset Infinity

Il dubbio che Saniye e Hayri si frequentino ancora affligge Enise. Per scoprire se le sue sensazioni sono esatte, la giovane chiama la sua amica Melahat e le chiede se suo figlio Orhan sia pronto a sposarsi.

Nel frattempo Sevket viene a sapere che Rafet ha la foto di una donna che crede essere sua madre, e sospetta che Perrin si sia servita di Enise per farla arrivare al figlio.

I fratelli ridacchiano, ma Saniye va nel panico: Enise ha organizzato per lei un incontro con Orhan, che è deciso a chiederle di diventare sua moglie.

Salta l’udienza di divorzio nelle prossime puntate My Sweet Lie

Nejat si trova in aula, in attesa di Aylin, per la causa di divorzio, ma la donna non si presenta. Poco dopo scopriamo che a impedirle di raggiungere il tribunale è stato un hgrosso problema di salute.

Aylin si trova ricoverata in ospedale: i medfici l’hanno sottoposta a un’isterectomia dopo che la donna ha perso il bambino.

Cos’altro accade nella dizi turca Mediaset?

Sevket litiga con Suna e la invita a lasciare la sua casa. L’uomo è adirato, e arriva a dirle che per lui non conta più nulla.

Suna se ne va disperata e con il cuore a pezzi, e – non sapendo dove andare – cerca riparo nella pasticceria della madre.

Riusciranno a chiarirsi e a fare pace? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui. Vi invitiamo a seguirvci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news My sweet lie.