Il concerto di Achille Lauro ‘Comuni Immortali’ tenuto a San Siro arriva in tv. Lo speciale evento musicale vedrà il cantante esibirsi con diversi brani. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e chi saranno gli ospiti.

‘Comuni Immortali’ di Achille Lauro: quando in tv e scaletta

Achille Lauro è il cantante del momento. Dopo aver portato in tour a giugno ‘Comuni Immortali‘ con le tappe di Rimini, Roma e Milano, adesso il suo concerto verrà trasmesso in tv. In particolare vedremo quello andato in scena a San Siro davanti a 60 mila spettatori. ‘Comuni Immortali‘ andrà in onda martedì 29 settembre 2026 in prima serata, alle ore 21.45, su Canale 5.

Ma cosa ascolteremo e quali sono i brani in scaletta? Achille Lauro porterà sul palco i suoi successi ma anche le canzoni più recenti in un concerto che si sviluppa come un’opera in più capitoli. Non ci sarà solo musica ma un vero spettacolo. Sulle note di ‘Maleducata‘ ci sarà infatti la sfilata di debutto di EROTICA, la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro nel suo nuovo ruolo di Direttore Creativo di Dondup.

La scaletta del concerto ‘Comuni Immortali‘ di Achille Lauro:

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza una stupida storia

La via dei guai

Marilù

Perdutamente con Valentina Gargano

Cristina

Me ne frego

Amore disperato

Rolls Royce con Boss Doms

La città degli angeli

Domenica

16 marzo

Maleducata

Medley di “Pessima”, “Cadillac 1920”, “Bvlgari Black Swing” e “Thoiry Remix”

La bella e la bestia

Comuni immortali

In viaggio verso il paradiso

16 marzo con Laura Pausini

La solitudine con Laura Pausini

C’est la vie

Incoscienti giovani

Gli ospiti del concerto

‘Comuni Immortali‘ è prodotto da FriendsTv mentre la regia è affidata a Luigi Antonini. Uno dei momenti più toccanti della serata sarà il duetto con un’ospite d’eccezione: Laura Pausini. I due artisti si ritrovano davanti al pubblico di San Siro per cantare insieme la nuova versione di ‘16 marzo‘ e uno dei brani più popolari della cantante ‘La solitudine‘.

Durante la sfilata di Erotica invece vedremo trentanove modelli e la presenza di top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.