Siete pronti a ridere di gusto? Se la risposta è sì, allora sta arrivando il programma adatto a voi. Prende il via il 10 Aprile Gialappashow, il varietà comico della Gialappa’s Band incentrato su parodie e gag divertenti. La trasmissione è alla sua terza edizione, praticamente doverosa dopo il successo di pubblico ottenuto in quelle precedenti. Ecco le novità, le riconferme, chi presenta, dove e quando vederla in tv.

Gialappa Show 2024: il mago Forest ancora una volta al timone del programma

Oltre alle “voci” di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, la prima importante e certamente gradita riconferma in questa terza edizione di Gialappashow è la conduzione del bravo e simpatico Mago Forest.

Il presentatore e comico, intervistato dal noto settimanale Telepiù, con l’ironia e l’entusiasmo che lo contraddistinguono, ha dichiarato: “Lo chiamo il mio terzo mandato. Meno male che non sono un Governatore, altrimenti non me lo avrebbero fatto fare!”. Ed ha aggiunto: “Se ci fanno tornare ancora è evidente che i dirigenti di Tv8 non ci guardano e, per questo, noi li apprezziamo molto!”.

Mago Forest sarà affiancato ogni sera da una conduttrice diversa: la prima sarà la biondissima e spumeggiante Alessia Marcuzzi.

Ospiti, novità, quando e dove in tv

La formula di Gialappashow resta più o meno uguale, ma con l’inserimento di alcune novità. Sketch, ospiti e parodie costituiscono il sale del programma, come sempre. Confermate, fra l’altro, le divertenti serie-parodia Tentescion Ailand e 4 Motel Vip, cui si aggiunge Doc, parodia del medical-drama della Rai con Luca Argentero.

Fanno parte del cast Ubaldo Pantani, Marcello Cesena, Simona Garbarino, Toni Bonji, Max Giusti e Maccio Capatonda. La terza edizione di Gialappashow prende il via su Tv8 a partire dalla prima serata di Mercoledì 10 Aprile (inizio ore 21.30 circa) e, in simulcast, su Sky Uno.

Tenetevi pronti dunque, perché Forest & Company, siamo pronti a scommetterci, ci faranno fare tante, tante risate!