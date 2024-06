Momento d’oro per Giacomo Giorgio che è stato uno dei premiati ai Nastri D’argento – Grandi Serie 2024 e che vedremo in tv in un film su Carosello. L’attore ha rivelato in anteprima quale sarà il ruolo che interpreta. Vediamo insieme cosa ha detto alla conferenza stampa di presentazione del premio che si è tenuta all’hotel Royal Continental di Napoli.

Giacomo Giorgio: “Sto lavorando ad un nuovo film su Carosello”

Il ‘Premio Guglielmo Biraghi’ dei Nastri D’argento – Grandi Serie 2024 è andato a Giacomo Giorgio. La stampa cinematografica ogni anno segnala il talento dei più giovani e l’attore, classe ’98’, è reduce da importanti successi. Basti pensare a ‘Mare Fuori‘, ‘Doc – Nelle tue mani’; ‘Noi siamo leggenda’ e ‘Per Elisa – Il caso Claps’ che lo hanno visto come protagonista. Giacomo Giorgio va come un treno, motivo per cui ha vinto anche il Premio Italo. Noi di Superguidatv eravamo presenti alla conferenza di premiazione in cui l’attore ha rivelato i suoi progetti futuri e quale serie gli è rimasta nel cuore.

“Sono legato chiaramente a Mare Fuori perché è stato il mio esordio ma sono anche molto legato a Per Elisa perché ha significato qualcosa di molto importante, l’ho fatto con Gianmarco Saurino che è presente qui in sala. Spero di farne altre, sono contento. Prossimi progetti? Non so se posso dirlo. Si tratta di un film che andrà in onda su Rai 1 che si chiama Carosello, sulla storia di Carosello. Io sarò il regista di Carosello, è la prima volta che interpreto un regista”.

Cosa era Carosello

Quest’anno la Rai ha celebrato i 70 anni e non poteva mancare un film dedicato ad uno dei suoi programmi cult, Carosello. Ma che cosa era? Si trattava di una sorta di contenitore di messaggi pubblicitari che strizzava l’occhio anche allo spettacolo. Il programma andò in onda prima sul Programma Nazionale e poi sulla Rete 1 della Rai dal 3 febbraio 1957 al 1 gennaio 1977. Ora sarà Giacomo Giorgio a interpretare il regista di Carosello.