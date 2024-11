Ghali torna a Milano per una terza data sold out del suo GHALI LIVE TOUR 2024: la scaletta del concerto in progamma stasera, venerdì 15 novembre 2024, all’Unipol Forum.

Ghali torna a “casa mia”, il terzo concerto sold out a Milano

C’è grande attesa per la terza data del GHALI LIVE TOUR 2024 di Ghali in programma venerdì 15 novembre 2024 all’Unipol Forum di Milano. Il rapper sulla scia dei successi di “Casa mia” e “Paprilka” è pronto per il suo terzo Forum dopo i sold out di fine ottobre. Uno show internazionale, una grande macchina produttiva monumentale, guidata dal Direttore Creativo Simone Ferrari per Balich Wonder Studio, che strizza l’occhio ai grandi show oltreoceano. Una scaletta composta da 30 brani che hanno segnato la vita artistica e personale di Ghali per l’occasione è pronto a riportare il deserto all’interno dei palasport, con tanto di vere dune che l’artista percorre e plasma intorno a sé, calando lo spettatore in una dimensione immaginifica.

Dal surrealismo al realismo, dai toni sognanti a quelli più crudi: il GHALI – LIVE 2024 è uno show di colori e sfumature, fusione di mondi diversi che trovano spazio su uno stesso palco, riflettendo così le mille anime di Ghali. Prodotto da Vivo Concerti, il GHALI – LIVE 2024 è uno spettacolo largo, che abbraccia il pubblico transgenerazionale di Ghali nella sua totalità.

La scaletta e le canzoni del concerto di Ghali all’Unipol Forum di Milano

Sul palco dell’Unipol Forum di Milano, Ghali torna per un altro imperdibile concerto live dinanzi a più di 12mila persone. Un viaggio musicale nella carriera di uno degli artisti più amati degli ultimi anni che ha saputo con la sua musica conquistare il cuore del pubblico e il plauso della critica.

Questa è la probabile scaletta del concerto del 15 novembre 2024 all’Unipol Forum di Milano:

Giù per terra

Ninna nanna

Boulevard

Walo

FORTUNA

Paprika

Vida

Habibi

Happy days

Boogieman

Wallah

Ricchi dentro

Ora d’aria

Wily wily

22:22

Barcellona

Sensazione ultra

Marijuana

Sempre me

Marymango

Paura E Delirio A Milano

Celine (con Astro)

Ghetto superstar

Peace & love (con Sfera Ebbasta)

Dende

Bayna

Cara Italia

Casa mia

Good Times

Niente panico