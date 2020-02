Lunedì 3 febbraio si è conclusa la nona puntata di Grande Fratello Vip 4 con al timone Alfonso Signorini. Il conduttore pare davvero entusiasta del programma e dei personaggi che ruotano nella Casa più Spiata d’Italia. Ma di tutt’altro avviso è il pubblico. Vediamo di capire meglio…

Grande Fratello Vip 4: il web insorge contro Serena. “Non ami Pago sei lì solo per visibilità”

Il pubblico, soprattutto quello social rumoreggia e insorge contro le dinamiche del programma adducendo come motivazione che è tutto finto, tutto pilotato e che c’è un copione a cui di volta in volta tutti i gieffini si adeguano. Difatti, al pubblico non è proprio andato giù l’entrata in Casa di Serena Enardu, fidanzata del cantante Pago.

Un televoto durante la seconda puntata aveva decretato che la Enardu non fosse gradita in Casa come concorrente, infatti le percentuali di voto, (per la verità molto vicine) stabilivano ce il 51% degli italiani era contrario all’entrata della ragazza, mentre il 49% favorevole.

Sta di fatto, che la produzione e il conduttore hanno chiuso un occhio (e forse ance l’altro) su queste percentuali e così la bella Serena è entrata in Casa diventando a tutti gli effetti una concorrente.

I due, ammettiamolo, risultano poco credibili perchè l’amore se era veramente così forte si sarebbe potuto vivere fuori dalle telecamere senza fagocitare e annebbiare tutti gli altri concorrenti che ovviamente possono contare solamente sulle loro storie personali. Indubbiamente essere rinchiusi in un Casa con degli estranei, privati di ogni comodità è più dura se si è da soli, a differenza di Pago e Serena che si sostengono a vicenda e che hanno ritrovato il loro amore.

Serena e Pago erano già d’accordo prima di entrare nella Casa di Cinecittà?

Ma se Pago poteva essere un candidato ideale alla vittoria della quarta edizione del Grande Fratello Vip, con l’entrata di Serena si è giocato tutto. Questo il parere del web e anche di alcuni concorrenti del GFvip4, come Fernanda Lessa, Fabio Testi e altri.

Il favore e il consenso del pubblico nei confronti di Pago è stato altissimo, sopratutto durante il programma Temptation Isalnd. E’ noto che il pubblico tende a difendere coloro che vengono maltrattati, e in questo caso Pago ha subito un trattamento pessimo dalla sua fidanzata, che diciamolo, non disdegnava toccatine e strusciamenti con il tentatore Alessandro ed è arrivata a pronunciare frasi sconcertanti su di lui.

ll web contro la strategia di Pago e Serena: “stai vicino a Patrick, è forte al televoto”

Ma quello che ora sta facendo decisamente insorgere il web è la STRATEGIA DI PAGO E SERENA per cercare di superare un probabile televoto dovrebbero stare vicino alle persone che potenzialmente sono più forti, ovvero amati dal pubblico.

C’è un tweet che impazza sul web, con tanto di video dove si vede chiaramente che Pago “istruisce” Serena su come comportarsi e su chi stare vicino dentro la Casa per accapararsi il favore del pubblico. Ve lo mostriamo:

Ascoltate e sentite bene cosa sussurra Pago all’orecchio della sua amata:

“Chi si mette contro uno forte (Patrick)… appena vai in nomination sei finito.” Serena: “Il pubblico è talmente dalla tua parte che se a te non piace quella persona automaticamente…” Pago: “CERCA DI STARGLI VICINO…”

Insomma, come si suol dire il diavolo fa le pentole ma non i coperchi…Pago in fondo ci è sempre piaciuto per la sua spontaneità, per la sua dolcezza e sensibilità. Tuttavia alla luce dei fatti, questo modo di vivere il reality, facendosi amici quelli che sono i probabili vincitori ci fa ricredere immediatamente su di lui.

Nella Casa è vero che si stringono alleanza e ci sono strategie, ma stare vicino a qualcuno “solo perchè è ritenuto forte” è solo interesse bieco che non ha nulla a che vedere con le affinità elettive.

E voi cosa ne pensate?