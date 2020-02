Al Grande Fratello Vip 2020 non mancano i colpi di scena e le perle di trash e maleducazione che riesce a regalarci Serena Enardu. A questo punto ci chiediamo se questa donna è veramente così oppure pecca di ingenuità e spara a zero senza rendersi conto, che è ripresa H24. Ma cosa è successo? Scopriamolo assieme…

Serena Enardu al GFVIP2020: “Le persone che arrivano in Casa dovrebbero essere Incendiate”

Ammettiamolo, mai concorrente è stata più sgradevole e sgradita al grande pubblico. L’atteggiamento, il modo di fare, di essere e di esprimersi di Serena Enardu lasciano molto a desiderare e il popolo del web è estremamente critico e deluso da lei. Noi ci dissociamo da tutti gli insulti che riceve la donna, ma non possiamo far finta di niente, quindi vi riportiamo ciò che accade.

Ieri sera la Enardu chiacchierando con Clizia Incorvaia si è lasciata decisamente andare e ha sganciato una delle sue perle di saggezze. In riferimento alla venuta in Casa del fratello di Pago, Pedro ha detto chiaramente:

“Certe persone che arrivano in Casa per dire la loro andrebbero INCENDIATE”

Ora. E’ mai possibile che Serena Enardu abbia voglia di incendiare tutti coloro che non condividono il suo pensiero? Sicuramente l’esternazione è dettata dalla rabbia (ricordiamo che Pedro ha informato Pago del like messo dalla Enardu ad Alessandro Graziani, suo ex tentatore) ma forse dovrebbero spiegare a Serena che è ripresa H24 e che le parole hanno un peso, più che mai in televisione.

Serena Enardu rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip?

Insomma il popolo del web è inferocito e non accetta la sfacciataggine nè la maleducazione di questa donna che di anni ne dimostra 13 e non 43. Chiede a gran voce la SQUALIFICA. Ma a questo aggiungiamo che Alfonso Signorini, vuole vederci chiaro su questa storia tanto che durante la registrazione della puntata di Uomini e Donne di ieri pomeriggio si è palesato negli studi per “interrogare” proprio Alessandro Graziani, che ora è un corteggiatore della nuova tronista Giovanna Abate.

Signorini ha chiesto al bel Alessandro se tra lui e Serena ci fosse stata una intimità profonda e non una semplice simpatia…ma Graziani, ha replicato che questa domanda doveva essere posta alla Enardu e non a lui. Del resto Alessandro ha chiesto esplicitamente di non essere tirato in mezzo a questa storia.

Ma il popolo del web non pare digerire affatto la Enardu e non perde occasione per rimarcare le sue mancanze. Vi riportiamo alcuni tweet relativi alla situazione appena descritta

Cosa accadrà alla bella Serena? E proprio stasera che è la giornata degli Innamorati, Signorini farà finta di nulla o metterà a tacere la sfacciataggine di Serena? Staremo a vedere..