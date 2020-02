Colpo di scena durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico. Le anticipazioni del programma di Maria De Filippi, secondo quanto rivelato dalle talpe de IlVicolodelleNews.it rivelano la presenza in studio di Alfonso Signorini. Cosa è andato a fare vicino a Gianni e Tina il conduttore del Grande Fratello Vip 2020? Ebbene pare proprio che il direttore di Chi si sia presentato in studio per indagare meglio sul passato di Serena Enardu.

Anticipazioni Uomini e Donne, trono classico: Signorini interroga il tentatore di Serena

Cosa è successo durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne trono classico? Cosa ci faceva Alfonso Signorini nello studio di Maria De Filippi? L’amicizia fra la conduttrice e il giornalista è ormai una cosa risaputa. Non a caso Signorini è già entrato più e più volte nella scuola di Amici per condividere con i vari talenti il suo sapere in materia musicale. Questa volta, però, il suo ingresso fra corteggiatori e troniste non aveva uno scopo didattico. Signorini non ha fatto alcun approfondimento sui gossip e su come evitare, eventualmente i paparazzi.

Il conduttore del Gf Vip 2020 è andato in studio per indagare sul passato di Serena Enardu e per scoprire da Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island, ora corteggiatore delle due troniste, cosa sia successo davvero fra lui e la fidanzata di Pago.

A questo scopo Signorini ha chiesto al bel Alessandro se tra lui e Serena ci fosse stato qualcosa e quest’ultimo ha risposto che questa domanda doveva essere posta alla Enardu e non a lui. A quanto pare, però, il bell’ Alessandro avrebbe voluto conoscere Serena anche fuori dal programma condotto da Alessia Marcuzzi. Le cose però non sono andate nel migliore dei modi.

Provvidenziale pare essere stato l’intervento di Tina Cipollari. L’opinionista ha svelato che alcune sue amiche hanno visto insieme a Cagliari i due e che sapeva che avessero passato il week-end insieme a settembre. Non è dunque vero che Alessandro e Serena non si siano più visti dopo la fine della trasmissione.

Si è intromesso pure Lorenzo con qualche “battutina” sulla possibilità che Alessandro e Serena avessero avuto contatti più ravvicinati, ma il tentatore, da vero gentiluomo, ha taciuto. Cosa sarà dunque accaduto? Signorini racconterà a Pago e Serena questa sua esperienza?

Uomini e donne trono classico: Giulio chiede scusa

Ospiti della puntata anche Giulio e Giulia. La neo coppia si è presentata al pubblico per raccontare come stiano andando le cose dopo la scelta.

Raselli ha colto la palla la balzo per chiedere scusa a Giovanna per come era andata durante la sua scelta e per le parole che le aveva detto.