Questa edizione del GF Vip ci regala colpi di scena a non finire!! Dopo il massaggio bollente di Alex Belli a Soleil Sorge, da lui definito “massaggio altruistico” ora ne è arrivato un altro nella serata appena trascorsa.

GF Vip, Manuel Bortuzzo si “dedica” al lato B di Lulù Selassiè con un massaggio hot

Mentre tutti gli altri vip erano impegnati nella realizzazione degli addobbi natalizi, Manuel Bortuzzo si sofferma sul lato B di Lulù Selassiè per un massaggio molto hot, tanto che anche lui dichiara di avere caldo e chiede alla produzione di accendere l’aria condizionata. Il dubbio è: Manuel si dissocerà anche dal massaggio al c**o di Lulù?

#gfvip Manuel che si dissocerà dal massaggio sul culo🍑 di Lulù. pic.twitter.com/ithLGRrDM5 — Johnny (@AdamJensen0) December 8, 2021

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, di nuovo vicini al Grande Fratello Vip?

Chi l’avrebbe mai detto? I due Ragazzi, dopo l’allontanamento definitivo deciso dall’atleta nelle scorse puntate, sono di nuovo vicini scambiandosi massaggi e grandi abbracci.

Insomma, qualcosa è cambiato nuovamente. Il popolo del web e il pubblico in generale sono rimasti molto sorpresi da questo cambio di rotta di Bortuzzo così come Aldo Montano che dichiara: “Hai capito? Non si capisce una mazza qua dentro oh ragazzi, esco con dei dubbi sulla vita più di quando sono entrato”.

Manuel che fa un massaggio a Lulù. Aldo: “non si capisce una mazza qua dentro ragazzi. Esco con dei dubbi sulla vita.” #gfvip pic.twitter.com/VZxsbz0gsM — Phil (@lesssismoree) December 7, 2021

Insomma al GF vip nulla è come sembra e ci pare che certe dinamiche ne siano la dimostrazione! Dopo le liti, la grande arrabbiatura sfociata persino nella nomination di Lulù Selassiè da parte di Manuel ora invece torna il sereno. C’è qualcuno sul web che ipotizza che Bortuzzo avendo capito che la Princess è forte al televoto abbia fatto inversione di marcia. Sarà veramente cosi o il ragazzo è sinceramente attratto dalla giovanissima Lulù?

Lo scopriremo sicuramente nella prossima puntata del Grande Fratello Vip fissata per venerdì 10 dicembre 2021 in prima serata su canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.

GF Vip, televoto aperto: chi vuoi salvare?

Intanto il televoto è ancora aperto e si deve sceglire chi vuoi salvare tra Maria, Soleil, Sophie, Jessica, Miriana e Biagio!