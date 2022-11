Il Grande Fratello Vip, reality di canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, gode di ottima salute. Nel senso che gli ascolti premiano costantemente il programma che risulta tra i più visti della serata, nonostante la concorrenza. Ieri sera, lunedì 28 novembre, infatti, il reality ha raggiunto un ottimo risultato in termini di ascolti. E ricordiamo che su Rai1 c’era una partita di calcio relativa ai mondiali del Qatar. Insomma, per “Grande Fratello Vip”, un vero e proprio successo di pubblico che conferma il reality show come uno dei programmi più seguiti della serata.

Grande Fratello Vip, gli ascolti registrati premiano il reality show condotto da Alfonso Signorini

Ieri sera su Canale 5 ancora un ottimo risultato per “Grande Fratello Vip” con 2.811.000 spettatori totali e il 22.83% di share (24% sul target 15-64 anni). Nella fascia di sovrapposizione il reality condotto da Alfonso Signorini supera ogni competitor: dalle ore 21.48 alle ore 23.02, Canale 5 vince con 3.500.000 spettatori e il 17.9% di share.

La trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy ha raggiunto picchi del 39.2% di share. Benissimo anche sul target 25-34 anni: 36% di share. Nella classifica dei programmi più discussi sui social nella giornata di ieri, l’hashtag #GFVIP arriva al primo posto (eventi sportivi esclusi).

Grande Fratello Vip, registra ottimi ascolti nella battaglia dell’Auditel

Insomma, ieri sera le dinamiche della Casa più spiata d’Italia hanno coinvolto il pubblico che ha seguito il reality fino all fine – nonostante chiuda ad un orario quasi proibitivo – raggiungendo quindi un ottimo share. Ieri sera, ha tenuto banco la fine della liaison tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. È stata anche molto apprezzata la presenza di Clizia Incorvaia per una sorpresa alla sorella Micol. Ed ancora l’intervento di Ginevra Lamborghini e le parole di Antonino Spinalbese, nei suoi conforti: “Ti voglio un mondo di bene”.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi vuoi salvare?

Vi ricordiamo che il televoto è ancora aperto e in nomination sono finiti: Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e Luciano Punzo. Uno scontro generazionale in piena regola: chi la spunterà?

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Luciano, Micol e Patrizia. #GFVIP pic.twitter.com/2EAWSWToG7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2022

Per saperlo, dovremo aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 5 dicembre 2022. Ma nel mese di dicembre ci sono delle belle novità per il reality di canale 5: l’emissione di due puntate a settimane. Con esattezza il 10 e 17 dicembre il reality andrà in onda eccezionalmente anche di sabato sera (oltre che al lunedì).