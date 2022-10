A poche ore dall’inizio della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera giovedì 27 ottobre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” che appassiona sempre di più i telespettatori. Alfonso Signorini, coadiuvato dalle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli è pronto a tenerci compagnia anche stasera, giovedì 27 ottobre.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della dodicesima puntata

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy stasera si soffermerà su varie situazioni che risultano ingarbugliate. Molte le situazioni litigiose tra concorrenti e forse ci sarà anche una squalifica. I malumori nel loft di Cinecittà sono parecchi: Elenoire Ferruzzi al centro delle polemiche. La prima per aver sputato a terra al passaggio di Nikita Pelizon, con cui non ha un bel rapporto.

Il gesto non è piaciuto al popolo del web che è letteralmente insorto, chiedendone la squalifica! Una squalifica caldeggiata e voluta anche da Marco Bellavia. Sarà veramente così?

Al centro delle discussioni sempre la Ferruzzi protagonista di una grossa lite che Daniele dal Moro che l’ha mandata a quel paese.

Grande Fratello Vip, le dinamiche della Casa infiammano gli animi, ma c’è tempo anche per delle sorprese

Ed inoltre, stasera 27 ottobre una sorpresa per Patrizia Rossetti, la regina delle televendite: incontrerà la sua grande amica, Emanuela Folliero, storico volto di Rete4. Si parla anche del difficile rapporto, molto conflittuale, tra Pamela Prati e proprio la Rossetti. La Prati si è sentita offesa perché la Rossetti le ha detto che è molto magra e non ha molte forme: un fondoschiena piatto. Da qui è esplosa una vera querelle tra le due donne. Pamela dice: “Così come io rispetto tutti, voglio essere rispettata”.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi uscirà?

Televoto aperto: chi la spunterà tra, Amaurys Perez, George Ciupilan Giaele de Donà e Pamela Prati? Chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa?? Vi ricordiamo infatti che questo televoto è eliminatorio, per cui il concorrente meno votato sarà eliminato dal gioco.