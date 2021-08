Nonostante siamo in piena estate e gran parte dei vip siano in vacanza la macchina del Grande Fratello Vip 6 è già in moto. Nel senso che, il conduttore, Alfonso Signorini alla sua terza edizione sta già pensando al cast da confezionare per questa sesta edizione del padre dei reality. Scopriamo assieme cosa bolle in pentola e come sta organizzando i casting.

Alfonso Signorini dice basta agli influencer del mondo digitale, nel cast del GF Vip 6 altre tipologie di giovani

Il conduttore del Grande Fratello Vip 6 è già all’opera per scegliere i concorrenti del padre dei reality che come è logico faranno la fortuna del programma. E’ notorio infatti che il successo del reality lo si deve in gran parte al tipo di cast e ai personaggi più o meno forti che vi partecipano.

A questo proposito il direttore di Chi, raggiunto dal settimanale Sorrisi e Canzoni svela:

«Questa è la fase più critica, in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto.

Non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, quindi quest’anno, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazze e ragazzi, tra loro molto diversi».

Insomma, Signorini ci anticipa che nel cast non vedremo il nuovo Tommaso Zorzi e che i giovani che ha chiamato non sono degli influencer. Il direttore di Chi, da un accenno anche alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, sulle quali dice:

«Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia disincantata e cinica il giusto. Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio».

Ma chi sono i probabili partecipanti della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Ecco i nomi.

Grande Fratello Vip 6, Anticipazioni Concorrenti (non ufficiali)

Il toto nomi dei partecipanti alla sesta edizione del Grande Fratello è aperto. Sono molti i rumors che si rincorrono in rete e qui vi forniamo una lista di nomi di vip che hanno partecipato ai casting ma di cui ancora non c’è ufficialità.

Vediamo insieme i nomi dei possibili concorrenti del GF Vip 6, scelti tra personaggi tv, attori, cantanti, sportivi, modelli e intellettuali. Ricordiamo altresì che non è automatico che chi affronta un provino poi sia nel cast ufficiale come concorrente del Grande Fratello Vip.

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Francesca Cipriani, valletta e opinionista.

Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano, ex di Belen Rodriguez.

Katia Ricciarelli, cantante lirica e attrice.

Manuel Bortuzzo, nuotatore.

Miriana Trevisan, conduttrice tv.

Nina Moric, modella.

Jeda, compagno di Vera Gemma.

Justine Mattera, conduttrice.

Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne

Manila Nazzaro, conduttrice.

Mariana Catanzaro, ex tronista di Uomini e donne

Marco Bellavia, conduttore.

Anna Oxa, cantante.

Ainett Stephens, modella e valletta

Alex Belli, attore

Michele Casalino, e il modello ed ex Uomini e donne

Jessica, Lulu e Charli Hailé Selassié, sorelle principesse.

Maria Monsè, conduttrice e opinionista.

Jo Squillo, conduttrice e cantante

Amedeo Goria, giornalista

Soleil Sorge, personaggio tv e influencer

Carmen Russo, showgirl

Davide Silvestri, attore

Pamela Prati, showgirl

Totò Schillaci, ex calciatore

Raz Degan, attore

Raffaella Fico, showgirl

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Merigliani.

Giucas Casella, illusionista ed ex naufrago Isola dei Famosi

Tommaso Eletti, ex concorrente Temptation Island 2021

Questi i nomi che circolano in rete che sono stati forniti da Oggi, Fanpage, Blogo, Nuovo Tv e Dagospia.

Ma ricordiamo nuovamente che NON E’ IL CAST UFFICIALE, che verrà reso noto tra fine agosto e i primi di settembre, insomma a ridosso dell’inizio del reality che prenderà il via lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su canale 5.