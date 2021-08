Tutto pronto per il ritorno del GF VIP 6 su Canale 5. Cresce l’attesa per la nuova edizione del popolare reality show condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Ecco per voi la data ufficiale di partenza, le novità e le anticipazioni sui concorrenti vip!

Grande Fratello Vip 2021: quando inizia su Canale 5

E’ ufficiale: si riaccendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 2021 che riapre i battenti da lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 . Al timone di questa nuova edizione confermato Alfonso Signorini che con gli autori del programma ha in serbo tantissime novità per i telespettatori. Siete curiosi di scoprirle?

Bene, la prima grande novità riguarda proprio la casa del GF VIP 6 che ospiterà i concorrenti. A rivelare come sarà la nuova casa ci ha pensato Andrea Palazzo, capo progetto del reality, che ha svelato: “abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80“.

Ma non finisce qui, visto che gli autori del reality show quest’anno hanno deciso di rivoluzionare l’interno della casa aggiungendo due nuovi luoghi chiave di gioco e relazione per i concorrenti vip. Non è dato sapere però dove saranno e di cosa si tratta.

Grande Fratello Vip: concorrenti e opinionisti

Al momento le uniche certezze della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono le opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A loro si aggiungono anche Giulia Salemi e Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso Zorzi, a cui spetta il compito di condurre il “Gf Vip Party”.

Ma passiamo ai concorrenti della nuova edizione. Al momento l’unica presenza certa è quella di Katia Ricciarelli che, dopo una serie di tira e molla, ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia. Accanto alla soprano sembrerebbe certa anche la presenza di Jo Squillo.

Tra i concorrenti vip che potrebbero varcare la famosa porta rossa ci sono anche: Amedeo Goria, giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta, le troniste Sophie Codegoni e Mariana Catanzaro e Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan.