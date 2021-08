Una nuova coppia è pronta a commentare i prossimi inquilini del Gf Vip. Si tratta di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, dal 13 settembre. Saranno al timone di Gf Vip Party.

Come sarà il Gf Vip Party di Giulia Salemi e Gaia Zorzi?

Le due web star sono state scelte per la loro acutezza e ironia. Se Giulia Salemi conosce molto bene i meccanismi interni della casa più spiata d’Italia, Gaia Zorzi negli ultimi mesi ha capito cosa significhi essere messa in discussione, criticata e amata per i suoi pareri al di là dell’essere la sorella di Tommaso Zorzi.

Il vincitore della scorsa edizione, durata sei mesi, non avrà un ruolo di primo piano come ci si aspettava dal momento che sarà impegnato ad essere uno dei giudici di Drag Race Italia su Discovery, a partire da Novembre . Eppure il Gf Vip non poteva fare a meno del cognome Zorzi.

Le potenzialità della coppia Giulia Salemi e Gaia Zorzi si sono intraviste durante una delle puntate di Salotto Salemi, già riconfermato. Le due hanno unito le loro esuberanti personalità ed è venuta fuori una puntata scoppiettante.

Giulia Salemi, il suo posto è la Tv

Il percorso di Giulia Salemi come conduttrice non si arresta anzi nuovi progetti ci saranno e il suo fandom da 1 milioni e 7 su Instagram, non vede l’ora di sostenerla. In effetti, Giulia Salemi è uno dei volti più freschi e pronti per il piccolo schermo. Qualcuno le affidi anche qualcos’altro magari su una rete come Italia1.

Intanto, la sua capacità da opinionista la si vede su Twitter e soprattutto, l’ha messa in mostra durante l’ultima Isola dei Famosi soppiantando con classe alcuni commenti e gesti ineducati avuti da concorrenti, conduttrice e opinionista più anziana.

Gaia Zorzi, da probabile concorrente ad opinionista

In un primo momento, si era ipotizzata la presenza di Gaia Zorzi all’interno della casa come concorrente. Voluta a gran voce dagli utenti di Twitter, però, ha declinato l’invito e diremmo che non ha fatto male dato il ruolo affidatole.

Sarà affiancata da Giulia Salemi, più esperta nella conduzione, avrà lei le redini ma le due ragazze sapranno offrire giudizi equilibrati e super partes misti ad una leggerezza pungente. Ampio spazio, come nella tradizione del Gf Vip Party, verrà dato ai tweet più ficcanti e non si esclude la partecipazione di ospiti che hanno avuto a che fare con la casa e con lo studio. L’appuntamento con Gf Vip Party andrà in onda su Mediaset Infinity.