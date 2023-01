Poche ore ci separano dalla messa in onda della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip del 16 gennaio 2023. Quali sono le anticipazioni di questa puntata? Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio degli opinionisti Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Seguiteci nella lettura e vi forniremo le anticipazioni della puntata di stasera 16 gennaio.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della ventottesima puntata

Grande Fratello Vip, i temi caldi della Casa tra: sorprese, lo sviluppo delle love story, i litigi, i distacchi e nuove consapevolezze.

Il rientro in Casa di Antonino Spianalbese accolto bene da tutti;

La storia di Davide Donadei: l’ex tronista aprirà il suo cuore;

Questa sera Davide aprirà il suo cuore raccontando senza filtri il suo passato: ci aspettando grandi emozioni… 💙✨ #GFVIP pic.twitter.com/7ujgsrbwgl — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2023

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sempre più vicini: è nata una nuova coppia?

Nicole Murgia ha puntato anche lei Daniele Dal Moro: triangolo amoroso in vista?;

Patrizia Rossetti torna in Casa per un confronto con Wilma Goich;

I #Donnalisi sempre tra alti e bassi: dai momenti di passione alle accese discussioni, per colpa della gelosia di lui;

Molta carne al fuoco stasera, e naturalmente il verdetto del televoto che decreterà chi sarà eliminato definitivamente dalla Casa. Stasera, lunedì 16 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5 ventottesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà eliminato definitivamente?

Televoto aperto: Chi sarà eliminato? In nomination ci sono finiti: Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia. Vi ricordiamo che questo televoto è eliminatorio, per cui il concorrente meno votato sarà eliminato definitivamente dal gioco e dovrà lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello.