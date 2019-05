Al Gf 2019 Michael Terlizzi si dice stanco e un po’ triste. Kikò Nalli, però, non crede al motivo riportato dal concorrente e lo tartassa, a fin di bene, con una serie di domande volte a farlo sfogare. Il risultato? Michael a stento trattiene le lacrime del caso, mentre Kikò cerca in tutti i modi di spronarlo, tra parolacce e una reazione che pare non arrivare. Rivediamo, allora, l’intero momento, in questo video Mediaset datato mercoledì 29 maggio 2019.