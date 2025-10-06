Stefano De Martino è stato uno degli ospiti più attesi al Festival di Fanpage, Rumore, dove ieri, domenica 5 ottobre, ha parlato con ironia e sincerità della sfida quotidiana che lo vede protagonista nel prime time tra Rai 1 e Canale 5. Il suo Affari Tuoi, infatti, si scontra ogni sera con La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti, e i due programmi si contendono milioni di telespettatori.

Nonostante le frecciatine televisive che si sono scambiati negli ultimi tempi, De Martino ha sottolineato come tra i due conduttori ci sia profonda stima e rispetto professionale. Intervistato da Andrea Parrella sul palco, il presentatore napoletano ha confessato di guardare spesso la trasmissione del collega:

“Guardo La Ruota della Fortuna perché le mie partite so già come vanno a finire.”

Una dichiarazione accolta con grande simpatia dal pubblico presente, che ha mostrato ancora una volta il lato autoironico e riflessivo del conduttore di Affari Tuoi.

La risposta di Gerry Scotti a Stefano De Martino

Le parole di Stefano De Martino non sono passate inosservate, e nel giro di poche ore è arrivata la replica di Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset, commentando un nostro post che riportava il video dell’intervento di De Martino, ha risposto con affetto e ironia:

“È un piacere avere un dirimpettaio come te.”

Eccovi il nostro post: