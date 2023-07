È durato meno di quaranta minuti il concerto di Geolier ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. Per motivi di ordine pubblico, il rapper campano ha dovuto annullare lo show. Alcuni fan hanno infatti invaso il palco impedendo a Geolier di cantare. Ma vediamo insieme cosa è accaduto e qual è stata la reazione del cantante.

Geolier interrompe il concerto a Palermo: fan invadono il palco e lanciano oggetti – VIDEO

Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, è un rapper napoletano nato nel 2000. Grazie ad alcuni dei suoi brani, in pochi anni ha già collezionato 8 dischi di platino e 18 dischi d’oro. Il 20 luglio 2023 si doveva esibire ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo nell’ambito del cartellone Green Pop Fest organizzato da Puntoeacapo e dal Comune. Ma appena Geolier è salito sul palco, alcuni fan lo hanno interrotto chiedendo foto e autografi. Da quel momento sempre più persone sono salite sul palco arrivando anche ad arrampicarsi su delle impalcature. Momenti surreali che hanno spinto Geolier e il suo staff a chiamare la Polizia.

La situazione però è degenerata: chi era in platea e aveva fatto ore di fila per assistere al concerto ha iniziato a gridare vergogna a chi era salito sul palco. Per tutta risposta i fan che hanno circondato Geolier non sono scesi ma hanno iniziato a lanciare oggetti e bottiglie contro il pubblico.

Il rapper napoletano è stato così costretto ad annullare il concerto e si è scusato con il pubblico: “Mi dispiace, non è colpa mia ve lo giuro”. Sul suo profilo instagram scrive:

“Mi spiace per aver dovuto interrompere il concerto di questa sera ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, purtroppo è stato per motivi indipendenti dalla mia volontà ma per questioni di ordine pubblico e di sicurezza. Mando un grande abbraccio a tutti i miei fan palermitani, sono sicuro che ci rivedremo molto presto“.

Geolier a Catania

Geolier però non si ferma. Venerdì 21 luglio, il cantante è stato ospite a Villa Bellini per un nuovo appuntamento del Catania Summer Fest. Sul palco canterà le sue nuove hit ‘Chiagne‘, che vede la partecipazione di Lazza e del duo Takagi & Ketra come produttori, e ‘Money’ contenute nell’album ‘Il coraggio dei bambini’.