Indiscussa protagonista di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rivelato di essere rimasta incinta in passato e di aver perso quel bambino. Una confessione choc quella della dama di Torino che arriva a pochissimi giorni dal suo ritorno nel dating show più seguito del piccolo schermo.

Gemma Galgani incinta: la confessione della dama

“Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta” è la rivelazione choc di Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne di Maria De Filippi. La dama di Torino è una delle regine del programma campione d’ascolti di Canale 5 dove battibecca quasi sempre con la rivale Tina Cipollari. Durante un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, la donna ha aperto il suo cuore condividendo un dolore della sua vita. In passato la dama è rimasta incinta di un bambino intorno ai 40 anni; un figlio che non è mai arrivato, visto che l’ha perso. “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso” sono state le parole sofferte pronunciate dalla Galgani.

La dama, parlando proprio della perdita del figlio, ha rivelato di non essere mai riuscita a realizzare il sogno di diventare mamma. Dopo la perdita del bambino, infatti, non è mai più rimasta incinta per un semplice motivo: “non l’ho fatto perché aspettavo il compagno giusto”. Quell’uomo purtroppo non è mai arrivato, ma la dama non si è mai arresa. Anzi non smette mai di cercarlo.

Gemma Galgani, ultime notizie da Uomini e Donne

La ricerca dell’amore e di un uomo con cui condividere la sua vita ha spinto Gemma Galgani a partecipare a Uomini Donne. Da più di 10 anni la dama appassiona il pubblico televisivo con le sue storie e frequentazioni, anche se ad oggi sono state spesso disastrose. Nonostante sia ancora single, la dama non ha perso l’entusiasmo e continua a credere nell’amore.

Chissà che quest’anno non possa essere la volta buona, visto che la dama ha ricevuto diversi corteggiatori ad Uomini e Donne interessati alla sua conoscenza. Che sia arrivato il momento di un nuovo amore?