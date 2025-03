La release di Rosa dei Venti è imminente: oggi Gaia annuncia la tracklist completa del suo nuovo ambizioso progetto discografico, in uscita il 21 marzo 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in preorder. L’album include 13 tracce – 12 inediti e il brano sanremese Chiamo Io Chiami Tu – impreziosite da collaborazioni speciali con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho, già anticipate attraverso la sua segreteria telefonica, attiva da settimane per interagire direttamente con il pubblico.

Con un approccio istintivo e autentico, Gaia racconta in Rosa dei Venti il viaggio dei suoi vent’anni, un’età di cambiamenti e incertezze, in cui i venti della vita sembrano decidere la direzione da prendere. Attraverso brani introspettivi e pezzi più energici, l’album si trasforma in un diario aperto, alla ricerca della propria bussola interiore.

Gaia svela tracklist de’ la rosa dei venti

Beijo (Intro) Fumo Blu Addicted (feat. Guè) CHIAMO IO CHIAMI TU Rosa dei venti Maratona Ti fidavi (feat. Capo Plaza) Bulletproof Twin Flames Moon Veleno RJ (feat. Lorenzza) Cicatrice Vento (feat. Toquinho)

Gaia torna live: il 7 maggio 2025 concerto evento al Fabrique di Milano

Il 7 maggio 2025 segna il grande ritorno dal vivo di Gaia con un esclusivo concerto evento al Fabrique di Milano, prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono già disponibili su tutte le piattaforme di prevendita online e nei punti vendita autorizzati.

Si raccomanda di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali ufficiali, poiché l’organizzatore non si assume responsabilità per acquisti effettuati al di fuori dei circuiti autorizzati indicati nei comunicati ufficiali.

Instore Tour: Gaia incontra i fan in tutta Italia

A marzo e aprile, Gaia sarà protagonista di un tour negli instore di tutta Italia per incontrare il pubblico e firmare le copie del suo nuovo album Rosa dei Venti.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

21 marzo – Torino @ CC TO DREAM – ore 18:30

22 marzo – Milano @ Mondadori Piazza del Duomo – ore 17:00

23 marzo – Reggio Emilia @ CC I Petali – ore 17:00

24 marzo – Roma @ Discoteca Laziale – ore 17:30

25 marzo – Roncadelle (Brescia) @ CC Elnòs Shopping – ore 18:00

26 marzo – Bussolengo (Verona) @ CC Porte dell’Adige – ore 18:00

27 marzo – Catania @ CC Porte di Catania – ore 18:00

28 marzo – Palermo @ Feltrinelli, via Cavour 133 – ore 17:30

2 aprile – Surbo (Lecce) @ CC Mongolfiera – ore 18:00

3 aprile – Casamassima (Bari) @ Parco Commerciale Casamassima – ore 18:00

4 aprile – Torre Annunziata (Napoli) @ CC Maximall Pompeii – ore 18:00

5 aprile – Pontecagnano Faiano (Salerno) @ CC Maximall – ore 17:00