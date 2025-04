Chi è Gabriele Paolini e quanto ha vinto a L’Eredità? Il giovane è diventato famoso per aver partecipato come concorrente al quiz show di Rai1. Scopriamo insieme cosa fa nella vita e quanto è riuscito a portarsi a casa come montepremi.

L’Eredità ha un nuovo campione: chi è Gabriele Paolini

L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, ha un nuovo campione. Si chiama Gabriele Paolini e nella puntata andata in onda su Rai1 il 30 marzo 2025 ha indovinato la parola finale della “Ghigliottina”. Il giovane è così riuscito a vincere 200 mila euro in gettoni d’oro che si sommano alla vincita del 20 marzo di 75 mila euro.

Ma chi è Gabriele Paolini e cosa fa nella vita? Originario di Mulazzo (Massa-Carrara), il concorrente ha 29 anni e ha lavorato presso il suo Comune, occupandosi di contratti pubblici e diritto amministrativo. Attualmente vive a Roma, dove lavora nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Laureato in giurisprudenza, ha conseguito un dottorato in “Law and Economics”, ottenuto congiuntamente dalle Università di Rotterdam, Amburgo e Bologna.

Nel tempo libero ama dipingere acquerelli, soprattutto paesaggi, giocare a giochi da tavolo con gli amici, passeggiare nella natura e viaggiare. Tra i suoi sogni c’è infatti quello di visitare il Giappone. Ma cosa farà con la vincita de l’Eredità? Come spiegato in un comunicato Rai, il sogno di Gabriele è comprare una casa al mare in Liguria nella zona di “Golfo dei Poeti”. Per quanto riguarda la sua vita privata, il profilo instagram è chiuso e sembrerebbe avere una fidanzata.

La parola indovinata alla Ghighiottina

L’uomo, che al momento della vincita aveva partecipato per 14 puntate all’Eredità, ha indovinato la parola finale alla ghigliottina nella puntata del 30 marzo senza mai dimezzare il montepremi. Tra dare, palla, ora, orchestra e stradale, la parola scritta nella busta era buca. Il giovane ha così trovato un nesso alle cinque indicazioni date vincendo 200 mila euro in gettoni d’oro.