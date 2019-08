Come sta Gabriele Marchetti? Dopo l’incidente a Ciao Darwin non abbiamo mai avuto notizie precise riguardo alle sue condizioni. L’uomo pare sia rimasto paralizzato e addirittura debba rinunciare al risarcimento perchè non può firmare. A distanza di qualche mese dalla sciagurata puntata, il conduttore Paolo Bonolis rompe il silenzio.

Gabriele Marchetti condizioni: le parole di Paolo Bonolis

Quali sono le condizioni di Gabriele Marchetti? L’uomo è rimasto paralizzato in seguito ad una caduta nel corso di una puntata di Ciao Darwin, “Juve contro tutti“. La notizia fece il giro del web, suscitando apprensione nei telespettatori di Canale 5. Dopo alcuni mesi, Paolo Bonolis ha deciso di rompere il silenzio e di parlare dell’incidente che ha visto coinvolto sfortunatamente Gabriele Marchetti. Queste le parole del conduttore in un’intervista rilasciata a “Repubblica“:

È una cosa terribile, può succedere in qualsiasi contesto, ma è successo qui: ci siamo adoperati per tutto quanto è necessario, parliamo con la famiglia, mi risulta anche qualche piccolo miglioramento. Ma c’è un problema: niente di tutto quello che facciamo può contrastare l’onda disumana di sciocchezze dette e scritte da chi vuole sfruttare questa cosa. Da un lato una verità, dall’altro c’è una volontà di narrazione iperbolica nella quale si insinuano i parassiti del sensazionalismo, impossibili da contrastare

Ciao Darwin, Paolo Bonolis svela quale puntata avrebbe voluto fare

Nel corso dell’intervista rilasciata a “Repubblica“, Paolo Bonolis ha svelato quale puntate di Ciao Darwin avrebbe voluto condurre: “Sarei andato in visibilio, all’epoca, per Papa Boys contro Papi Girls, ma non si può avere tutto”.

L’ultima edizione di Ciao Darwin è stato un successo clamoroso. Il programma di Paolo Bonolis ha tenuto incollato al televisore milioni e milioni di italiani, tanto che la rete del Biscione ha deciso di mandare in onda le repliche dell’edizione precedente.

Tutti sperano di vedere una nuova edizione di Ciao Darwin, in primis Sonia Bruganelli, come dichiarato in un’intervista rilasciata al nostro sito: “Bisognerà convincere Paolo”.