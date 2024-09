Dopo l’esperienza a “Temptation Island”, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono pronti a rimettersi in gioco in un nuovo web reality, “The Social Home“, che partirà nelle prossime settimane. Stando alle prime indiscrezioni, i concorrenti selezionati saranno divisi in due gruppi, metà in una casa da sogno, dotata di tutti i comfort, mentre l’altra all’aperto, senza comodità e procacciandosi il cibo. Oltre ai concorrenti singoli ci saranno anche le coppie come quella formata dagli ex concorrenti di “Temptation Island”.

Intervista a Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

In occasione della conferenza stampa, noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Su questa nuova avventura, Gabriela ha dichiarato:

“Abbiamo voluto fare questa nuova esperienza insieme. A Temptation Island abbiamo partecipato come coppia ma abbiamo fatto un percorso individuale”. Giuseppe aggiunge: “Il fatto di entrare in coppia come unico concorrente può essere un vantaggio o uno svantaggio. Dipende dai punti di vista. Non sappiamo a cosa andiamo incontro ed essendo la prima edizione non conosciamo il programma”.

Sulla loro esperienza a “Temptation Island”, Gabriela conserva un ricordo positivo: “Mi ha lasciato tantissimo, mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire il mio valore e ci ha aiutato come coppia. Infatti siamo l’unica coppia che è rimasta insieme tra quelle che hanno partecipato”. Anche Giuseppe ha confidato che questa esperienza lo ha aiutato a maturare: “Mi è servita tantissimo perché ho capito quello che si prova a fare del male ad una persona che si ama”.

Ad entrambi piacerebbe in futuro partecipare al Grande Fratello: “Con il carattere che abbiamo sarebbe una bella sfida anche quella”. Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c’è Lino Giuliano. Proprio Gabriela lo aveva attaccato sui social esprimendo solidarietà nei confronti della ex fidanzata Alessia. Sulla sua partecipazione, Gabriela ha dichiarato: “Non lo stimo affatto e l’ultimo commento omofobo ha riconfermato quello che penso”.

Su Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e Donne, Gabriella ha commentato: “Speravo di vedere Raul. Secondo me era più giusto che andasse lui, se lo sarebbe meritato per il percorso che ha fatto nel programma”.

Nella stessa edizione di Gabriella e Giuseppe c’erano anche Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La loro storia d’amore ha appassionato i fan del Grande Fratello che speravano in un futuro insieme per loro. Dopo un riavvicinamento, nel corso di questa estate è arrivata la notizia della rottura. In merito, Gabriela ha dichiarato: “Quando entri nel mondo dello spettacolo è difficile resistere e forse loro non hanno saputo resistere alla pressione o forse non hanno metabolizzato le varie situazioni che si sono verificate. Non me lo aspettavo sinceramente, speravo che le cose andassero meglio”.