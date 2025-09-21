Gabriel Garko ospite a “Da Noi… A Ruota Libera” ha svelato di sentirsi finalmente un uomo libero. Il primo ospite della nuova stagione del programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini ed in onda subito dopo la Domenica In di Mara Venier, si è raccontato tra carriera e vita privata con un focus su quelli che secondo lui sono stati i momenti decisivi che hanno segnato la sua intera esistenza. Ecco le sue parole.

Gabriel Garko a Da Noi … A Ruota Libera: tra carriera e vita privata

Primo ospite nella prima puntata della nuova stagione del programma di Rai 1, Gabriel Garko a Da Noi … A Ruota Libera ha parlato della sua vita privata e della sua vita professionale. In un intenso viaggio all’interno dei ricordi, Garko ha parlato di quando a soli 16 anni fu incoronato “il più bello d’Italia”. L’attore non si aspettava minimamente di vincere quel titolo, ma sperava che lo portasse a fare conoscenze a Roma per il cinema. Era quello il suo obiettivo. Non gli interessava sfilare, ma recitare.

Tra vita privata e carriera, Garko ha svelato che era pronto a sacrifici e rinunce: “Forse sapevo già che il successo mi sarebbe costato molto. Dissi: ‘Sono pronto a sacrificare la vita sentimentale per la carriera’. L’ho fatto e lo rifarei, ma era una prigione. Per anni ho vissuto la mia carriera solo come un lavoro, senza rendermi conto della fama: ero stato ingabbiato in un ruolo.”

Tra i momenti che hanno segnato un punto di svolta importante nella sua vita, oltre alla vittoria della fascia di bellezza, vi è anche il fatidico coming out. Garko ha detto: “Non sono una vittima. L’ho fatto in maniera molto sincera e il pubblico mi ha rasserenato. La mia famiglia sapeva la verità, ma non avrei mai pensato di dirla in TV. È stato il momento giusto: volevo anche difendermi da eventuali pettegolezzi”. Garko ha poi aggiunto, finalmente felice e sereno: “Oggi mi sento un uomo libero.”

La partecipazione a Ballando con le Stelle

Nell’intervista a Gabriel Garko da parte di Francesca Fialdini si è poi parlato anche della partecipazione dell’attore a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Garko ha svelato: “Sono riuscito ad andare avanti grazie a Giada Lini, dopo l’infortunio. Credo che quell’episodio sia stato utile a far emergere lati del mio carattere che nessuno conosceva. Il ballo è terapeutico, conosci il tuo corpo.”

Per concludere Garko ha voluto incitare proprio la Francesca Fialdini, che si sta preparando a debuttare come concorrente nel programma di Carlucci, dicendole: “Adesso tocca a te… divertiti!”.