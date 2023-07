Futurama sbarca su Disney Plus con l’attesissima nuova serie, o meglio con l’attesissima undicesima stagione che il pubblico non vede l’ora di vedere per scoprire il futuro dei protagonisti e conoscere cosa è successo tra i due protagonisti. In fin dei conti, infatti, a tirare le fila della trama c’è comunque sempre una storia d’amore. Insomma Fry, Bender e Leela stanno ufficialmente per tornare e per portarci a vivere nuove ed entusiasmanti avventure dopo una pausa di ben 10 anni.

Futurama su Disney Plus: il ritorno dopo 10 anni della serie d’animazione, tutte le news

Dieci anni senza Fry e Leela sono stati lunghi, ma finalmente Futurama sta per tornare e lo fa su Disney Plus con una nuova stagione dell’amatissima serie d’animazione creata nell’ormai lontano 1999 dal co-creatore dei Simpson Matt Groening.

Quando potremo vedere i nuovi episodi? Dal prossimo 24 luglio 2023. Finalmente scopriremo cosa è accaduto agli amati protagonisti e vivremo insieme a loro nuove appassionanti avventure. Nei 10 nuovi episodi faremo i conti con una pandemia pronta a colpire la città e l’equipaggio della Planet Express che si preparerà ad affrontare diverse avventure tra vaccini, tamponi molecolari e criptovalute. Insomma le nuove puntate di Futurama toccheranno da vicino la più stretta attualità.

Nel frattempo scopriremo come procede tra Fry e Leela, ma anche il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler e passeremo attraverso la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot tra alieni pistoleri e vermoni del deserto.

Il trailer della nuova stagione: ecco il video

Nel frattempo è stato diffuso il trailer dell’undicesima stagione di Futurama. Ecco qui il video con succulente anteprime … .

Da dove ha avuto origine la serie? Ecco trama e cast

Chi non ha mai avuto il piacere di vedere Futurama, nemmeno in tv, deve sapere che la trama gira attorno alle avventure di un ragazzo che consegnava pizze a New York e che si congela accidentalmente nel 1999 e viene scongelato nell’anno 3000. Fry si risveglia in un mondo sorprendentemente “nuovo”, in una New York che non riconosce e fa amicizia con il robot bevitore Bender e la ciclope Leela, di cui si innamora. I tre lavorano presso la Planet Express Delivery Company, fondata dallo schivo discendente di Fry, il professor Hubert Farnsworth. Qui vi sono anche: il contabile Hermes Conrad, l’assistente Amy Wong e l’aragosta aliena Dottor John Zoidberg.

Tutte le vicende di Futurama girano intorno a questo gruppo di protagonisti, ma soprattutto a Fry e Leela, la cui storia d’amore continua a tenere banco fino alla fine. Ora sono in tanti i fan che si attendono numerose risposte alle loro domande, dopo ben dieci anni, ma soprattutto che sognano un lieto fine per Fry e Leela così da poter dormire sonni tranquilli. Saranno accontentati? Per scoprirlo occorre attendere il 24 luglio!