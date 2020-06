Mario Giordano torna in onda con una nuova puntata di “Fuori dal Coro”, il programma di attualità ed informazione del martedì sera di Retequattro. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda questa sera, martedì 9 giugno 2020 su Rete 4.

Fuori dal coro ospiti: Giorgia Meloni

Martedì 9 giugno 2020 alle ore 21.25 appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano su Retequattro. Il giornalista e conduttore non si ferma e torna in onda con una nuovissima puntata interamente dedicata a temi di strettissima attualità: dalla Fase 3 annunciata dal Premier Giuseppe Conte fino alla crisi economica, una delle conseguenze dei mesi di lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Ospite dell’intervista è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è pronta a rispondere alle domande di Mario Giordano che verteranno su temi di strettissima attualità: dalla crisi economica alla realtà sociale e politica del nostro Paese alle prese con la ripartenza post Coronavirus. Non solo, durante la puntata ampio spazio sarà dedicato alla recessione economica e al ripresentarsi del fenomeno dell’usura che nell’ultimo periodo è tornato di moda. La crisi economica che ha investito il nostro Paese e milioni di famiglie e aziende italiane in grandissime difficoltà ha spinto tantissimi di loro a richiedere liquidità proprio per coprire debiti e spese.

Fuori dal coro su Rete 4: le anticipazioni del 9 giugno 2020

Non solo, durante la puntata di martedì 9 giugno 2020 di Fuori dal Coro ampio spazio sarà dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare ci si soffermerà con un’inchiesta incentrata sugli sprechi, ma anche sui tantissimi errori dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) che ha cambiato più volte opinione su diversi argomenti durante questa pandemia mondiale.

Infine tra gli argomenti della puntata anche quello dell’immigrazione con l’allarme legato all’arrivo sulle nostre coste di 20 mila migranti. A discuterne in studio diversi ospiti: i professori Massimo Galli e Giuseppe De Donno, Carlo Calenda, Vittorio Feltri, Gianluigi Nuzzi e Orietta Berti.