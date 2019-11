“Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano torna con una nuova puntata su Retequattro. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata di mercoledì 6 novembre 2019.

Fuori dal coro ospiti, intervista a Matteo Salvini

Mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano.

Ospite della puntata: Matteo Salvini. Il leader della Lega sarà protagonista di un’imperdibile intervista, prevista per le 21.40 circa, in cui discuterà con il padrone di casa di temi di strettissima attualità. Si passerà dal caso Ilva agli assetti del Centrodestra fino alla possibile introduzione di alcune nuove tasse.

Fuori dal Coro si occuperà poi della storia di Albertina, una signora di novant’anni che, dopo il terremoto del ‘97 dell’Umbria, è indagata dalla procura di Spoleto. L’accusa? La signora di è accusata di non aver ottemperato allʼordinanza di sgombero del container dove abita da circa 22 anni, nonostante non ci sia alcuna casa pronta ad accoglierla. Non solo, la trasmissione si occuperà anche della situazione in Umbria dopo il terribile terremoto cercando di fare luce su alcuni abusi edilizi avvenuti in Emilia-Romagna dopo il terremoto del 2012.

Fuori dal coro stasera, mercoledì 6 novembre

Non solo, durante la puntata di mercoledì 6 novembre 2019, si parlerà anche del blitz antimafia della procura di Palermo che ha portato all’arresto di Antonello Nicosia detto “il paladino dei detenuti” perché per diversi anni ha difeso i carcerati. Stando a quanto trapelato dalle indagini, Nicosia sarebbe stato il tramite tra i boss in galera e alcuni mafiosi delle famiglie siciliane.

Spazio poi all’inchiesta “business dei buonisti” con il finto no-profit che coinvolge Club a luci rosse e Resort che godono di una serie di agevolazioni fiscali come fossero Associazioni di volontariato. Infine, Mario Giordano discuterà con Paolo Del Debbio del mondo dei giovani di oggi, del loro linguaggio e dell’importanza del web.