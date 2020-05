Paolo Giordano torna in diretta con una nuova puntata di “Fuori dal Coro”, il programma di attualità ed informazione trasmesso in prima serata su Rete 4. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda questa sera, 26 maggio 2020, su Retequattro.

Fuori dal coro ospiti: Matteo Salvini

Martedì 26 maggio 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano su Retequattro. Questa settimana il giornalista e conduttore televisivo incontra Matteo Salvini. Il leader della Lega è il protagonista di un’imperdibile intervista che toccherà l’attualità, ma anche la situazione politica ed economica del nostro paese.

La pandemia da Covid-19 ha travolto le vite degli italiani e l’economica generando nuovi poveri e difficoltà per aziende, imprese e imprenditori. Uno scenario davvero preoccupante di cui si occuperà il programma di Mario Giordano visto che al centro della puntata di questa sera si parlerà proprio della crescita di povertà in Italia.

Fuori dal coro su Rete 4, le anticipazioni di martedì 26 maggio 2020

Milioni di italiani sono in difficoltà economiche in attese degli aiuti economici e dei sussidi dello Stato che però tardano ad arrivare. Non solo, anche le imprese e gli esercizi commerciali riversano in condizioni davvero critiche e molti di loro non riusciranno neppure a riaprire le serrande. In tantissimi, infatti, hanno deciso di scendere nelle piazze e protestare contro le promesse e le misure annunciate dal Governo ma non ancora divenute reali.

Non spazio anche al dibattito sull’emergenza educativa generata dal Coronavirus. Stando ad una ricercata dell’istat sarebbero milioni gli studenti italiani che in questi mesi di lockdown e chiusura delle scuole non hanno avuto accesso alla didattica a distanza. Un dato davvero allarmante visto che il numero dei bambini vittime di povertà educativa è così raddoppiato. Infine si torna a palare anche della scarcerazione dei boss mafiosi con nuovi documenti e testimonianze esclusive.