“Fuori dal Coro” non si ferma. Martedì 2 giugno 2020 nuova puntata del programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano e trasmesso in prima serata su Retequattro. Curiosi di scoprire le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda questa sera, 2 giugno 2020, su Rete 4?

Martedì 2 giugno 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano su Retequattro. Anche questa settimana si tornerà a parlare dell’emergenza Coronavirus con tutte le news: dalla riapertura delle attività fino alla riapertura dei confini. Dal 3 giugno, infatti, via libera alla circolazione tra le Regioni, anche se non mancano le polemiche.

Intanto non cambiano gli scenari politico – sociali tra i vitalizi dei politici che non diminuiscono, le casse integrazioni non ancora ricevute da buona parte dei lavoratori e i bonus e sussidi annunciati dal Decreto Rilancio e mai percepiti dai lavoratori e liberi professionisti. Uno scenario preoccupante e allarmante con un’economia e un PIL ai minimi storici.

Ospite della puntata Luca Zaia. Il Presidente della Regione Veneto sarà il protagonista dell’intervista di apertura realizzata da Mario Giordano con cui discuterà dei temi di strettissima attualità. Non solo, tra gli ospiti anche i professori Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, e Giuseppe De Donno, direttore della struttura di pneumologia e terapia intensiva dell’Ospedale di Mantova con cui ci si soffermerà sul reale stato dell’emergenza Covid-19 in Italia. Il virus è davvero mutato? Ha perso la virulenza come dicono oppure no?

Durante la puntata del 2 giugno 2020 di “Fuori dal Coro” di Mario Giordano si parlerà anche delle novità introdotte dal Decreto Rilancia sul tema dell’immigrazione. Dal giorno 1 giugno è possibile presentare domanda per la sanatoria voluta dal Governo: sarà davvero utile a risolvere gli annosi problemi italiani? Infine spazio anche al backstage del programma in occasione dei fatti della nave Diciotti, alla luce delle recenti intercettazioni emerse dal caso Palamara.