Paolo Bonolis è da anni uno dei volti più iconici di Canale 5. Il conduttore tv dalla prossima stagione potrebbe tornare con un nuovo progetto, forse in seconda serata, oltre al consueto appuntamento con Avanti Un Altro, già in programma nel preserale della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Ad accennare al possibile ritorno di Bonolis con un’idea che in un certo senso ripercorrerebbe le linee guida de Il Senso della Vita, è Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

Paolo Bonolis torna con un nuovo progetto su Canale 5

Il numero uno di Mediaset ha svelato che si sta pensando a un nuovo progetto per Paolo Bonolis, un nuovo titolo: “Un progetto sulla scia del Senso della vita”. Nato nel 2005 e andato in onda per ben quattro stagioni, Il Senso Della Vita è da sempre uno dei programmi più amati da Paolo Bonolis. Il conduttore in questi anni, e in diverse occasioni, ha sempre manifestando il desiderio di riportarlo in onda in una veste nuova e più adeguata ai giorni d’oggi. Forse la prossima stagione tv potrebbe essere quella giusta per riportare in onda una versione completamente inedita del programma.

Prima serata finisce a Mezzanotte

La volontà di Pier Silvio Berlusconi è indubbiamente quella di riaccendere, con progetti nuovi, la seconda serata di Canale 5. Una fascia oraria che da anni è rimasta spenta a causa del prolungamento della prima serata.

Altro nodo, a quanto pare sciolto da Pier Silvio Berlusconi, è proprio quello legato al prolungamento della prima serata. Come dichiarato durante la serata per la stampa dall’Ad del gruppo Mediaset, dalla prossima stagione tv alcuni programmi di prima serata termineranno a mezzanotte.

Una rivoluzione questa legata all’orario di chiusura della prima serata che inizierà con Tú sí que vales. L’idea di Pier Silvio Berlusconi ha incontrato anche il parere favorevole di Maria De Filippi, ideatrice e produttrice con la sua società Fascino del programma di Canale 5, che torna anche nella prossima stagione tv.