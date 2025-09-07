Mario Giordano torna su Retequattro con la nuova edizione di Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente e per l’appunto “fuori dal coro”. Scopriamo la data di partenza, le anticipazioni e i temi della prima puntata della nuova stagione.

Fuori dal coro, quando va in onda la nuova stagione 2025 2026?

Quando va in onda la nuova stagione di Fuori dal Coro 2025 2026 di Mario Giordano? Da stasera, domenica 7 settembre 2025, dalle ore 21.23 appuntamento con la prima puntata della nuova edizione del programma di informazione ed attualità di Rete 4. Mario Giordano torna ad occuparsi di alcuni dei temi di strettissima attualità con la presenza di ospiti in studio e collegamento, ma anche dando voce a chi vive in prima persona certe situazioni. Nella prima puntata della nuova edizione in partenza da stasera, 7 settembre 2025, Mario Giordano, darà spazio a un’inchiesta sul racket delle abitazioni popolari nella Capitale.

La procura di Roma sta indagano per estorsione i leader dei movimenti per i diritti alla casa, implicati, pare, nella gestione delle occupazioni abusive. Non solo spazio anche ad un approfondimento dedicato alle falle nei sistemi di videosorveglianza, utilizzati all’interno di uffici pubblici.

Fuori dal coro, ospiti ed anticipazioni di stasera: domenica 7 settembre 2025

Nella prima puntata della nuova edizione di Fuori dal Coro in onda stasera, domenica 7 settembre 2025, spazio anche ad un reportage che mostra come sia del tutto semplice avere accesso a circuiti che dovrebbero essere impenetrabili. Un accesso illegale che consente al trasgressore di entrare in possesso di immagini private che potrebbero successivamente essere vendute anche online. sottraendo loro immagini che potrebbero poi essere rivendute online

Non solo, Mario Giordano si occupa anche d borseggiatori e le borseggiatrici della metropolitana di Roma che, sebbene in alcuni casi siano ormai noti, continuano a restare impuniti e a delinquere. A discuterne in studio tantissimi ospiti tra cui anche Marcello Foa.

L’appuntamento con Fuori dal Coro è la domenica in prima serata su Rete 4 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity.