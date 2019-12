Torna “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione presentato da Mario Giordano nella prima serata di Rete 4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, martedì 17 dicembre 2019.

Fuori dal coro ospiti, intervista Matteo Salvini

Martedì 17 dicembre 2019 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano in prima serata su Rete 4.

Questa settimana Giordano incontrerà per il momento “intervista” Matteo Salvini. Il leader della Lega è pronto a discutere di alcuni dei temi più importanti della settimana: dal fenomeno in crescita delle sardine alla manovra finanziaria, dal crac della Banca Popolare di Bari fino alle tensioni presenti nella maggioranza.

Fuori dal coro su Rete 4: i temi di martedì 17 dicembre

Non solo, si parlerà anche di legittima difesa con la storia di Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi condannato a 13 anni di galera per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio per derubarlo. Tra gli argomenti della puntata anche il cibo made in Italy con la storia delle orecchiette fatte in casa sequestrate alcune settimane fa a Bari. Si discuterà sui cibi nostrani e in particolare sulle norme igienico-sanitarie imposte dall’Unione europea.

Spazio poi all’inchiesta dedicata ai trasporti pubblici italiani. A distanza di diversi anni dall’incidente ferroviario che causò ad Andria la morte di 23 persone, si parla dei tempi biblici per la ricostruzione della tratta. Infine si parlerà anche dell’indagine che ha coinvolto la società del trasporto pubblico dell’Umbria per via di quattro funzionari del trasporto pubblico locale accusati di aver organizzato un sistema di mutuo scambio di denaro, appalti e regalie, come auto di lusso.