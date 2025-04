Fuochi d’artificio è la nuova miniserie Rai basata sull’omonimo romanzo di Andrea Bouchard. L’emittente pubblica ha scelto questo titolo per celebrare l’80esimo anniversario della Festa della Liberazione. Scopriamo insieme di cosa parla, il cast e quando andrà in onda.

Fuochi d’artificio, trama e quando in tv

“Conoscere, capire, scegliere la Liberazione” è la campagna che l’ANPI ha lanciato per l”80esimo anniversario del 25 aprile. La Rai ha deciso di promuovere una serie di programmi e titoli dedicati a questo giorno. Tra questi, rientra la miniserie in tre puntate dal titolo ‘Fuochi d’artificio‘ che andrà in onda il 15, il 22 e il 25 aprile 2025 in prima serata su Rai 1. Sarà possibile vedere, in streaming su RaiPlay, l’anteprima dei primi due episodi disponibile dal 13 aprile.

Ma qual è la trama? Ambientata nel 1944 nelle Alpi piemontesi, la fiction ripercorre la vita di alcuni amici: Marta, Davide, Sara e Marco che hanno 12 e 13 anni e che sognano la fine della guerra. I quattro decidono di aiutare in segreto i partigiani e assumono l’identità di “Sandokan”, un ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Grazie al loro coraggio, i quattro contribuiranno alla vittoria della Resistenza e alla Liberazione.

Cast e anticipazioni della prima puntata

Fuochi d’artificio prevede sei episodi della durata ciascuno di 50 minuti. Scritto da Marianna Cappi e Susanna Nicchiarelli con la collaborazione di Andrea Bouchard, la serie vede un cast formato da attori affermati e giovani promesse. Anna Losano è Marta, Luca Charles Brucini è Davide, Carlotta Dosi è Sara mentre Lorenzo Enrico è Marco. Accanto ai quattro ragazzi ci sono Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.

Le Anticipazioni della puntata del 15 aprile di Fuochi d’artificio – La giovane Marta e suo padre vengono fermati da una pattuglia tedesca. L’uomo decide di dare alla figlia una busta segreta dato che i bambini non vengono perquisiti. A Davide, fratello di Marta, viene allora l’idea di aiutare i partigiani, sfruttando la loro giovane età e creano un misterioso partigiano dal nome di ‘Sandokan’. Ai due si uniscono Sara, la sua migliore amica, e Marco. I quattro intraprendono la loro prima missione segreta sotto copertura, ma Marta pensa sempre a Matteo, suo fratello maggiore, che è prigioniero.