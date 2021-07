Si terranno oggi, venerdì 9 Luglio 2021, i funerali di Raffaella Carrà. La cerimonia funebre, che sarà trasmessa in diretta tv, avrà luogo presso la Chiesa dell’Ara Coeli a Roma. L’artista considerata da molti la vera regina della tv italiana si è spenta lunedì 5 luglio a seguito di una malattia.

Funerali Raffaella Carrà in Tv: a che ora? su che rete?

Per rendere omaggio alla grande icona della tv italiana, la Rai ha modificato la programmazione della giornata di venerdì 9 luglio, dando così spazio allo speciale che trasmetterà i funerali in diretta tv su Rai 1. La diretta inizierà poco prima delle ore 12.00. Una scelta quella della Rai che sposa le richieste del pubblico, di poter partecipare anche se da casa alla cerimonia e dare simbolicamente l’ultimo saluto alla tanto amata Raffaella Carrà.

Anche Mediaset ha modificato la programmazione per il giorno 9 luglio. Alle ore 11.15 ci sarà uno speciale del Tg4 su Rete 4 dal titolo “Ciao Raffaella”.

Diretta streaming anche su tablet e smartphone

Anche chi non sarà a casa potrà seguire in diretta i funerali dell’artista. Sarà infatti possibile seguire il rito in diretta streaming online, da tablet e smartphone, grazie all’applicazione free RaiPlay.

Il corteo e la camera ardente

Nei giorni scorsi è stata allestita la camera ardente al Campidoglio. Migliaia le persone che hanno voluto rendere omaggio alla grande Carrà. La camera ardente è stata anticipata da un corteo per le vie di Roma.

Partito dalla casa dell’artista in via Nemea ha fatto tappa all’Auditorium del Foro Italico in Largo Lauro de Bosis, che pare esserci l’intenzione di dedicarlo all’artista su proposta di Milly Carlucci. È poi passato per la sede della Rai di via Teulada, e il Teatro delle Vittorie, altro luogo storico nel cuore di Raffaella, e poi ha raggiunto l’altra sede della Rai quella di Viale Mazzini. Il corteo ha concluso il suo percorso Campidoglio.

Raffaella Carrà si è spenta a Roma lunedì 5 luglio 2021. A portarla via all’affetto dei cari e del suo pubblico, una malattia tenuta riservata fino all’ultimo. La sua vita è stata interamente dedicata alla tv e alle sue tante iniziative benefiche.