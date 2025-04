Oggi, martedì 8 aprile 2025, a Roma si svolgono i funerali di Antonello Fassari, l’attore romano recentemente scomparso dopo una lunga malattia. Noi di SuperGuidaTv siamo presenti sul posto con le nostre telecamere per unirci al ricordo di Fassari, una figura di spicco del teatro, del cinema e della fiction italiana. Tra i primi ad arrivare, l’attore Claudio Amendola, grande amico di Fassari. I due, come molti ricorderanno, hanno condiviso per anni il set della celebre fiction I Cesaroni, andata in onda su Canale 5. La serie tornerà nella prossima stagione televisiva con un nuovo capitolo. Qui di seguito, il commosso ricordo di Claudio Amendola.

Funerali di Antonello Fassari, il ricordo di Claudio Amendola

Claudio oggi siamo qua per ricordare Antonello. Ieri sono venuti anche i fan sul set a trovarvi. Un dolore grandissimo.

“Eh è un dolore grandissimo, immenso e non ero preparato. Mi stavo preparando ma non non ero pronto ancora. Insomma è molto difficile, molto complicato in questi giorni per tutti noi che ironia della sorte o maledizione comunque stiamo facendo I Cesaroni e quindi la concomitanza è veramente terribile da una parte, mentre da un’altra parte mi fa sorridere perché Antonello ci avrebbe sorriso”.

Poi commosso e con le lacrime l’attore aggiunge:

“Quindi insomma sto aspettando il momento in cui mi ritorna il sorriso perché so che lui sta ridendo in questo momento, quindi ce la metterò tutta e presto torno a sorridere pure io. Però insomma è una bella botta. Era un uomo straordinario sinceramente. Era l’amico col quale avrei voluto invecchiare e invece no. Un fratello vero, è stato mio fratello per tanti anni e anche in questi 10 anni che non siamo stati fratelli sul set il nostro rapporto era proprio di fratellanza c’avevamo una confidenza che va al di là dell’amicizia”.

Video – Claudio Amendola: le parole al funerale di Antonello Fassari

A conclusioni delle celebrazioni per i funerali di Antonello Fassari, Claudio Amendola torna a parlare del suo amico scomparso: “Il legame rimane al di là dell’essere colleghi, dell’aver diviso comunque una pagina importantissima delle nostre carriere, ma come non sempre succede, che è prevalso il livello umano, per me è diventato l’amico col quale volevo andare al cinema da vecchio, era quello con cui volevo ubriacarmi il venerdì sera, quando ormai un bicchiere di vino e basta, perché quando si è vecchi te ne basta meno di vino. Volevo divertirmi con lui ancora tanto, volevo farmi delle belle mangiate e farmi delle belle uova al tegamino come in una memorabile scena con un altro genio di questo mestiere che era Fantastichini”

dichiara Claudio Amendola, che aggiunge poi:

“Antonello è stato sempre presente in tappe importantissime, m’ha insegnato tanto m’ha fatto crescere. Vedevo quanto era contento del mio successo, del mio andare avanti, è un attore generosissimo insomma. Ho un po’ la stessa sensazione che ho avuto quando 24 anni fa quando è andato via papà. alla fine Antonello ha fatto una bellissima vita, un bellissimo mestiere. Ha avuto dei successi enormi, si è divertito, a me piace pensare questo. Quest’ultimo mese magari dove forse è stato male più di quanto meritava si dimentica in fretta, mentre tutte le cose belle restano sia per Lorella, per Flaminia e quindi alla fine, persone come noi, che hanno questa meravigliosa fortuna di fare questo mestiere, la vita è molto generosa, quindi quando vai via lasci comunque un ricordo, lasci un’immagine non scompariamo come la maggior parte della gente. Quindi daje daje Ce”.

Video post funerale