Tommaso Zorzi vs Fulvio Abate: cosa è successo

Dopo l’ospitata al Maurizio Costanzo Show Tommaso Zorzi ha deciso di querelare l’ex compagno di avventura del “Grande Fratello Vip”, lo scrittore Fulvio Abbate. Ha affidato il suo sfogo ai social pubblicando nelle storie Instagram il messaggio inviato in privato al giornalista: “Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando merda e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti. A presto”.

Solo poche ora prima lo scrittore aveva commentato sul profilo Twitter l’intervento del vincitore del reality durante “L’Uno contro tutti” con protagonista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Voi siete Zorzi, nutrie della Meloni. Noi sicuri di non avere nulla da condividere con la paccottiglia fascista. Ora e sempre”. Una critica non isolata considerando che sui social in molti hanno bersagliato Tommaso Zorzi, reo di non aver incalzato Giorgia Meloni sul delicato tema della lotta all’omotransfobia. Tommaso ha provato a difendersi asserendo di essersi comportato in quel modo per rispetto di Maurizio Costanzo e della sua trasmissione: “La mia prima volta al Costanzo, ho un rispetto talmente grande per la trasmissione che mai mi sarei permesso di andare lì a litigare, non è il mio stile generale. Forse stavate guardando il programma sbagliato se volevate vedere il pollaio di litigate. Era un argomento che sapevo avrebbe affrontato Costanzo, e infatti la domanda l’ha fatta. Mi fa morire che ogni volta dite che la tv è troppo trash, poi quando non lo è vi lamentate che non si fa il pollaio”.

Considerando lo stile pungente e dissacrante dell’opinionista, ci si aspettava sicuramente una domanda più incalzante soprattutto perché Tommaso in questi mesi, dentro e fuori la casa, ha fatto della omosessualità la sua bandiera. Sarebbe stata per lui una grande opportunità per rimarcare la sua posizione e per far valere ancora una volta i suoi argomenti anche perché se è vero che esiste una tv trash è anche vero che ne esiste un’altra fatta di confronti sani e di opinioni.

Fulvio Abate farà la controquerela a Tommaso Zorzi

A tal proposito, stasera abbiamo raggiunto Fulvio Abbate che ci ha affidato una sua dichiarazione replicando alle parole di Zorzi: “Seguirà la mia controquerela per gli insulti che questo signore mi ha rivolto. Le mie erano affermazioni critiche, o se preferite, politiche rispetto ai diritti LGBT. Evidentemente dobbiamo avere nostalgia per i gay militanti rivoluzionari di una volta. Non siamo tutti nutrie. Il mio legale è stato chiaro: non devo essere io a preoccuparmene. Parlare di pollaio è pura mistificazione. Zorzi vada a imparare da chi le battaglie le ha fatte davvero, cominciando dal Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano di Angelo Pezzana negli anni Sessanta, e non nel contesto banale dei social per analfabeti civili integrali”.

Fulvio Abbate accusa in sostanza Tommaso Zorzi di mancanza di coerenza. Ricordiamo che lo stesso Zorzi all’epoca aveva fortemente criticato il comizio di Giorgia Meloni tacciandola di omofobia. E ricordiamo anche che lo stesso influencer all’interno della casa si definì indignato del comportamento di Dayane Mello nel banalizzare l’amore omosessuale.

Fa dunque effetto vederlo ridere all’unisono con un personaggio politico che lui stesso aveva bersagliato e che negli anni ha dimostrato la sua contrarietà all’approvazione di una legge contro l’omofobia. Qualcuno Tommaso dovrebbe dirti che sostenere i propri diritti non è fare pollaio ma anzi alzare la voce anche in nome di coloro che una voce non ce l’hanno.