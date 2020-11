Una bellissima notizia per i tantissimi fan di Friends, la serie cult degli anni ’90. Matthew Perry, che nella serie prestava il volto a Chandler, sui social ha scritto: “la reunion ci sarà“. Ecco le anticipazioni e la data di inizio delle riprese!

Friends, la reunion ci sarà: ecco quando

La reunión di Friends ha finalmente una data. Da tempo i tantissimi fan, italiani e non, della serie cult degli anni ’90 si domanda come e quando ci sarebbe stato un ritorno in video dei mitici Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross e Chandler, i sei “amici” protagonisti di una delle sii-com più amate e seguite di sempre. Dopo una serie di tira e molla possiamo annunciarvi e confermarmi che la reunion non solo ci sarà, ma che c’è già una data di inizio delle riprese. In realtà le riprese sarebbero dovuto cominciare molto tempo prima, ma la pandemia da Coronavirus ha obbligato la HBO a posticipare il tutto. Adesso però c’è una nuova data annunciata a sorpresa sui social dall’attore Matthew Perry che nella serie interpreta il personaggio di Chandler Bing. Ecco le sue parole:

La reunion di Friends è stata riprogrammata per l’inizio di marzo. Sembra che avremo in arrivo un anno pieno di impegni. Ed è come piace a me” ha scritto l’attore in un post su Twitter.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Friends, la serie tv torna con uno speciale “revival”: confermato il cast

E’ ufficialmente scattato il conto alla rovescia per il ritorno di Friends in tv! Le riprese della reunion della serie tv cult ha una data ufficiale dopo quella di maggio 2020 slittata per ovvi motivi legati ad una pandemia mondiale da Covid-19. La sit-com, che ha segnato la storia del piccolo schermo, coinvolgerà nel nuovo progetto tutto l’intero cast originale così composto: Jennifer Aniston nei panni di Rachel, Courteney Cox è Monica, Lisa Kudrow in quelli di Phoebe, Matt LeBlanc interpreta Joey, Matthew Perry è Chandler e David Schwimmer è Ross.

La notizia dell’inizio delle riprese per marzo 2021 della nuova stagione di “Friends” conferma anche quanto annunciato da David Schwimmer alcuni mesi fa, visto che l’attore sui social aveva chiarito e rassicurati ai fan sul progetto: “torneremo quando sarà sicuro per tutti“. Bene, ora che la data c’è, sicuramente i fan potranno tirare un sospiro di sollievo. Siete contenti?