Freeze è il nuovo comedy show della Rai. Dopo il successo di Step (Stasera tutto è possibile), l’emittente pubblica ha deciso di sperimentare un nuovo programma comico. Scopriamo insieme chi sono i conduttori e cosa vedremo.

Arriva Freeze, il nuovo comedy show della Rai: chi sono i conduttori

Musica, informazione, intrattenimento e anche comicità. Al Centro di Produzione Rai di Napoli, venerdì 27 giugno 2025, sono stati presentati i palinsesti con l’offerta per la stagione 2025-2026. Tra le novità c’è un nuovo comedy show dal titolo Freeze. A condurlo ci sarà una coppia, quella formata da Nicola Savino (che torna quindi in prima serata sulla Rai) e Rocìo Muñoz Morales.

Il programma dovrebbe andare in onda da settembre 2025 su Rai2. Al momento ancora non si conosce chi parteciperà al comedy show ma si tratterà sicuramente di celebrity che saranno divise in due squadre. Obiettivo del programma è infatti quello di vincere, senza far nulla. Come? Ogni volta che il conduttore lancerà il momento FREEZE, i concorrenti dovranno rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni. Dovranno quindi evitare di muoversi, parlare, ridere o fare smorfie.

I protagonisti si ritroveranno ad ogni round in una stanza isolata dove può succedere di tutto e può entrare chiunque. La squadra, con i concorrenti più bravi a non cadere nelle tentazioni alla fine dei FREEZE, potrà aspirare a vincere la puntata e tutta la serie. Un comedy show quindi che, sulla scia di LOL – chi ride è fuori, promette di far divertire il pubblico da casa.

Chi sono i conduttori

Nicola Savino è un conduttore radiofonico e televisivo. Nato a Lucca nel ’67, ha lavorato a Radio Deejay e Radio Capital per poi diventare autore di numerosi programmi (dal Festivalbar a Le Iene, di cui è stato anche conduttore). Dopo aver presentato Colorado Cafè e l’Isola dei Famosi nel 2011, nel 2022 passa a Sky dove conduce i game show 100% Italia e Tris per vincere.

Rocìo Muñoz Morales è un’attrice, modella ed ex ballerina nata a Madrid nel 1988. Nel 2023 entra nel cast della quarta edizione del reality Celebrity Hunted: Caccia all’uomo dove partecipa in coppia con il compagno Raoul Bova. In passato (era il 2021), aveva co-condotto insieme a Nicola Savino una puntata de Le Iene. Ora i due si ritrovano insieme in Freeze.