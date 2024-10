Tutto pronto per una nuova puntata di «Freedom – Oltre il confine», il viaggio televisivo raccontato da Roberto Giacobbo che unisce il binomio scoperta+conoscenza. Un nuovo imperdibile appuntamento con alcune delle meraviglie del mondo raccontate da un punto di vista del tutto inedito. Scopriamo le anticipazioni, i temi, servizi e reportage della quarta puntata di stasera, sabato 12 ottobre 2024.

Sabato 12 ottobre 2024 dalle ore 21.20 va in onda la sesta puntata di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo trasmesso in prima serata su Retequattro. Il programma completa e consolida l’offerta d’informazione, approfondimento e divulgazione di Retequattro – il canale che nel 2018 ha accolto Giacobbo e la sua squadra a Mediaset.

In questa puntata il viaggio di Roberto Giacobbo prende il via dalle Marche: per la precisione ad Urbino per scoprire come una terribile esplosione avrebbe potuto farla scomparire. Via poi verso la Sardegna nel piccolo paese di Seulo considerato il paese dei centenari per ricercare la Fonte della Giovinezza. Ma non finisce qui, visto che il viaggio di Giacobbo prosegue a Genova, in Liguria, per scoprire i segreti dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni.

Durante la puntata di stasera, sabato 12 ottobre 2024, di “Freedom – Oltre il confine”, Roberto Giacobbo accompagnerà i telespettatori anche in Portogallo. Tappa per la precisione a Cascais, per capire Aleister Crowley e il suo legame con la Bocca dell’Inferno. Dal Portogallo all’Italia con tappa a Gorizia in Friuli Venezia Giulia per conoscere la città sulla linea di confine. Infine ultima tappa di questo imperdibile viaggio a Bologna, in Emilia Romagna, per sperimentare una seduta di ipnosi regressiva.

Ricordiamo che il programma «Freedom» è a cura di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.