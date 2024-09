Torna l’appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», il programma di e con Roberto Giacobbo in prima serata su Italia 1. Ecco tutte le anticipazioni, i temi, servizi e reportage della quarta puntata di stasera, lunedì 5 febbraio 2024.

Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo da Italia 1 su Rete 4: le novità

Sabato 7 settembre 2024 dalle ore 21.20 al via la nuova stagione di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo che approda in prima serata su Retequattro, la rete che nel 2018 ha accolto Roberto Giacobbo e la sua squadra. Un nuovo impegno editoriale che, proprio con l’arrivo di Freedom, si traduce nell’unica rete italiana che nell’attuale stagione televisiva offrirà al proprio pubblico 7 serate su 7 a produzione originale. Il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo è giunto alla sua ottava edizione, ma quest’anno arricchisce la propria formula all’insegna di scoperta e conoscenza con nuovi reportage originali e inediti di grande impatto visivo realizzati con un approccio rigoroso ai contenuti.

Il programma, a cura di Contenuti – Production & Media propone, ha lasciato Italia 1 per collocarsi nei palinsesti televisivi di Rete 4 con un nuovo studio e nuove mete pensati ad hoc per rappresentare l’evoluzione della divulgazione targata Mediaset.

Freedom – Oltre il confine, ospiti e temi della puntata di oggi: sabato 7 settembre 2024

Quali sono i temi e gli argomenti della puntata di stasera, sabato 7 settembre 2024, di “Freedom – Oltre il confine” di Roberto Giacobbo? Il conduttore televisivo, giornalista e scrittore è pronto a portare i telespettatori in Grecia alla scoperta della maratona, una delle discipline olimpiche più famose. Non solo, il viaggio di Freedom prosegue poi in Egitto a 40 chilometri da, per entrare nella Piramide Nera di Dahshur.

Dall’Egitto all’Italia, per la precisone a Scheggino, in Umbria, per scoprire uno scontro storico chiamato la Battaglia delle Donne. Via poi verso la Toscana, per la precisione a Collodi, per scoprire tutti i segreti di Pinocchio, una delle fiabe italiane più famose. Infine il viaggio della prima puntata termina a Cagliari, in Sardegna, per visitare un antico anfiteatro e scoprire dove combattevano i gladiatori. Durante la puntata da segnalare anche la presenza di ospiti tra cui Zahi Hawass, l’archeologo di fama mondiale e per scoprire le ultime novità sull’Antico Egitto.

Ricordiamo: «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.