Roberto Giacobbo torna in prima serata su Rete 4 con una nuova puntata di «Freedom – Oltre il confine», il viaggio televisivo che unisce il binomio scoperta+conoscenza. Un nuovo imperdibile appuntamento con alcune delle meraviglie del mondo raccontate da un punto di vista del tutto inedito. Ecco tutte le anticipazioni, i temi, servizi e reportage della quarta puntata di stasera, sabato 5 ottobre 2024.

Freedom Oltre il confine di Roberto Giacobbo, stasera su Rete 4

Sabato 5 ottobre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo trasmesso in prima serata su Retequattro. Il programma completa e consolida l’offerta d’informazione, approfondimento e divulgazione di Retequattro – il canale che nel 2018 ha accolto Giacobbo e la sua squadra a Mediaset.

Il viaggio di Roberto Giacobbo di stasera, sabato 5 ottobre 2024, inizia dall’Italia e per la precisione a Caprarola, comune italiano della provincia di Viterbo nel Lazio, per scoprire il Pentagono italiano: Palazzo Farnese. Sempre restando in Italia le telecamere di Freedom sono arrivate a Montebello, frazione del comune di Poggio Torriana, per trovare la verità dietro la storia del fantasma Azzurrina. E ancora: Roberto Giacobbo ci porta anche in Lombardia per nuove sorprendenti rivelazioni sull’Ufo di Milano.

«Freedom»: a cura di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.

Freedom Oltre il confine, ospiti e temi della puntata di oggi: sabato 5 ottobre 2024

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di stasera, sabato 5 ottobre 2024, di “Freedom – Oltre il confine”, Roberto Giacobbo è pronto a portare i telespettatori anche in Egitto per entrare nel lunghissimo tunnel della tomba del faraone Seti I. Il viaggio poi prosegue in Portogallo tra mistero e venerazione, a Cabo Espichel, promontorio situato in Portogallo, a ovest del villaggio di Sesimbra. È delimitato a sud e ad ovest dall’Oceano Atlantico e a nord dalla strada nazionale 379 e Ribeira dos Caixeiros. Segna l’estremità sud-sud-ovest della penisola di Setúbal.

Infine ultima tappa a Roma nel maestoso e meraviglio Colosseo per scoprire i segreti dei gladiatori. Ricordiamo che il programma «Freedom» è a cura di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.