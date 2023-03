Nella prima serata di Lunedì 27 Marzo su Italia Uno (inizio ore 21.20 circa), Roberto Giacobbo ci porta alla scoperta di luoghi e storie nel suo Freedom – Oltre il Confine. Il programma giunge oggi alla settima puntata delle tredici previste e promette, come sempre, grandi servizi. Il punto forte della trasmissione è che, pur trattandosi sostanzialmente di un documentario, racconta e divulga in modo diverso dal solito, andando alla ricerca di argomenti insoliti e curiosi che piacciono molto ai telespettatori. Di seguito vi diamo le anticipazioni dell’appuntamento odierno.

Freedom – oltre il Confine: anticipazioni puntata di stasera, lunedì 27 Marzo

Preparato e simpatico, anche stavolta Roberto Giacobbo ci guida nelle molteplici esplorazioni di Freedom – oltre il Confine.

Come sapete il bravissimo conduttore ha un debole per l’Antico Egitto, da sempre uno dei temi clou del programma. Ebbene, stavolta si va alla scoperta della millenaria storia del Nilo, il fiume che costituì il fulcro di questa straordinaria civiltà. Alla narrazione si accompagneranno immagini spettacolari.

Subito dopo torneremo in Italia, per la precisione a Roma, dove andremo alla scoperta di uno dei suoi monumenti più celebri, il Pantheon. L’edificio, come è noto, ospita le salme di illustri personaggi ma è anche un tesoro architettonico di cui vale la pena scoprire ogni dettaglio. Dopo la visita nei suoi austeri e bellissimi interni e dopo aver ammirato le tombe che custodiscono le spoglie di uomini e donne che hanno contribuito a rendere grande il nostro Paese, saliremo sulla cupola, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato della Capitale.

Un museo in 10 minuti: l’Ambrosiano di Milano

In ogni puntata di Freedom – oltre il Confine, c’è un apposito spazio dedicato ai musei italiani. In ognuno, in soli 10 minuti, Roberto Giacobbo ci offre una breve ma esaustiva presentazione di uno di essi.

Stavolta si va a Milano alla scoperta dell’Ambrosiano, la cui Pinacoteca ospita importantissimi dipinti italiani e stranieri.