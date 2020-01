Siete seduti comodi? Abbiamo una importante anteprima per voi. Quale? Quella riguardante Freedom – Oltre il confine. Quando inizia il programma di Giacobbo che è passato da Rete 4 a Italia 1? Siamo in grado di dirvelo. Tenetevi pronti perché presto, molto presto, finalmente, potrete rivedere l’amatissima trasmissione in tv. Negli ultimi mesi tanti fan avevano puntato il dito contro Mediaset pensando che il passaggio di Rete fosse solo una copertura per non mandarlo più in onda, invece non è così.

Freedom – Oltre Il Confine, la data messa in onda: ecco quando lo vedremo

Bene bene tenetevi pronti perché il mese di febbraio, su Italia 1, sarà davvero scoppiettante. Come vi abbiamo annunciato ieri a prendere il via per prima sarà il nuovo programma comico condotto da Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono che per 4 puntate andrà in onda ogni domenica sera dal 2 febbraio 2020. Il titolo? Come già sapete sarà Enjoy – Ridere fa bene.

Poi dal 13 febbraio prenderanno il via Le Iene. Così avremo almeno inizialmente impegnate la domenica sera ed il giovedì sera.

Subito dopo, finalmente, arriverà su Italia 1 anche l’attesissimo Giacobbo. Mercoledì 19 febbraio, infatti, sarà il giorno del debutto di Freedom – Oltre il Confine su Italia 1. Avete capito bene, dopo la prima metà di febbraio si potrà ammirare il noto divulgatore scientifico sulla Rete giovane di Mediaset intento a svelare mille misteri e a traghettare i telespettatori alla scoperta del mondo.

Il viaggio alla scoperta del mondo delle pseudoscienze e del mistero si sposterà poi in un altro giorno della settimana passando forse dal mercoledì al venerdì. Proprio il venerdì era stato annunciato come possibile giorno di messa in onda della trasmissione lo scorso dicembre quando si parlava dei nuovi palinsesti Mediaset per il 2020.

Freedom – Oltre il confine: tante nuove scoperte

Di che cosa si occuperà Giacobbo su Italia 1? Quali temi verranno trattati all’interno dello show. Le anticipazioni sono ancora top secret.

Ciò che è certo, e che rassicura i milioni di fan, è che nel passaggio da una Rete all’altra non cambieranno i tratti distintivi del programma. Giacobbo continuerà ad occuparsi di ciò che il pubblico ha sempre apprezzato.