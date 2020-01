Primavera 2020? Noooo. Mediaset vuole anticipare la messa in onda di Enjoy – Ridere fa Bene con Diana Del Bufalo protagonista insieme a Diego Abatantuono e tanti comici. Quando andrà quindi in onda in tv la trasmissione di Italia 1? Vi sveliamo in ANTEPRIMA esclusiva la data. Mettetevi comodi, comodi perché vi forniamo qualche news davvero molto interessante.

Enjoy – Ridere fa Bene: data inizio, cast e anticipazioni

Prima di svelare la data di messa in onda facciamo un passo indietro per ricapitolare tutto quello che sappiamo su Enjoy – Ridere fa bene. Come vi avevamo svelato in anteprima a metà novembre scorso a condurre il programma sarà una attrice e cantante molto brava e divertente, ma anche molto bella. Diana Del Bufalo ha dimostrato, infatti, fin dall’epoca di Amici di Maria De Filippi, di aver tempi comici perfetti e un talento naturale nello stare sul palco e nell’intrattenere i telespettatori. Insomma con lei si sono sempre divertiti tutti. Oltre a cantare sapeva far ridere il pubblico del talent con la sua storia platonica e del tutto immaginaria con Rudy Zerbi.

Dal suo debutto in tv è passato qualche anno e il curriculum della cantante e attrice si è popolato di numerosi successi. Sicuramente, quindi, ora, forte dell’esperienza al fianco di Paolo Ruffini, ormai ex fidanzato, a Colorado, farà un figurone al fianco di Abatantuono. A condurre il nuovo show di Italia 1 saranno proprio loro due.

Nel cast del programma, come vi avevamo già svelato, vi saranno anche: Barbara Foria e Francesca Manzini che abbiamo conosciuto ad Amici Celebrities.

Cosa vedremo in onda? Il programma metterà comici a confronto per una sfida all’ultimo sangue, pardon all’ultima risata!

Enjoy – Ridere fa bene data inizio: ecco quando vedremo lo show

Ora è giunto il momento di svelarvi la data. A quanto pare Diana e Diego debutteranno il prossimo 2 febbraio 2020, in prima serata su Italia 1.

Andando in onda di domenica lo show si scontrerà con il programma di Barbara d’Urso su Canale 5. La concorrenza casalinga di Live Non è la d’Urso, però, sarà per l’allegra brigata solo un elemento in più per far sempre meglio e coinvolgere sempre più telespettatori.

Come mai proprio la domenica sera? Non c’erano Le Iene? Ebbene la trasmissione ricca di inchieste e spunti di riflessione tornerà sicuramente in onda, ma non la domenica sera, almeno per ora.

A metà febbraio, infatti, prenderanno il via le nuove puntate de Le Iene show. Si vocifera, ma è tutto da confermare, che a partire da metà il programma di Neri Parenti andrà in onda ogni martedì e giovedì, ovvero con il consueto doppio appuntamento settimanale. La data del debutto e giorni di messa in onda sono però ancora tutti da confermare.