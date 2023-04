Tutto pronto per una nuova puntata di Freedom Oltre il Confine, il programma – viaggio condotto da Roberto Giacobbo in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e i reportage di lunedì 3 aprile 2023 su Italia 1.

Freedom Oltre il Confine, i temi di stasera: lunedì 3 aprile 2023

Lunedì 3 aprile 2023 in prima serata su Italia 1 appuntamento con una nuova puntata di “Freedom Oltre il confine“, il programma presentato da Roberto Giacobbo che, ogni settimana, propone una viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia. Anche in questa puntata i telespettatori potranno godere di reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi.

Tra i temi dell’ottava puntata del programma di archeologia, tecnologia, mistero, pseudoscienze e storia, Roberto Giacobbo si è recato in Egitto per scendere alla scoperta della Piramide di Djoser, a Saqqara, e conoscere il Faraone Gigante, Sanakht. Dall’Egitto il viaggio prosegue verso Roma per raccontare la storia della Comunità Ebraica, la più antica della città, ed entrare in antiche catacombe e nel Roseto dell’Aventino. Ma non finisce qui, visto che Giacobbo si è recato anche a Napoli per visitare la residenza estiva del Presidente della Repubblica, la splendida Villa Rosebery.

Freedom Oltre il Confine, i temi della puntata di oggi: Mantova e San Gimignano

Un lungo viaggio alla scoperta dei misteri e delle bellezze quello di Roberto Giacobbo nel programma “Fredoom Oltre il Confine”. Tra i luoghi dell’ottava puntata il conduttore e giornalista si è recato anche a Mantova per scoprire uno scrigno di tesori, a Palazzo Te. Infine il viaggio termina in Toscana, a San Gimignano, per un Museo in 10 minuti, dove si trova il Museo della Tortura.

Ricordiamo che “Freedom” è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, a cura di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.